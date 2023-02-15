Еврокомиссия подала на Эстонию в Суд ЕС

Помимо Эстонии, Еврокомиссия хочет призвать к ответственности Чехию, Германию, Испанию, Италию, Люксембург, Венгрию и Польшу.

Защита осведомителей

Страны-члены должны обеспечить эффективные каналы, по которым работники публичного и частного сектора могли бы конфиденциально сообщать о нарушении правовых норм ЕС, и создать надежную систему в целях защиты осведомителей от мести. Это касается сообщений и внутри, и за пределами ведомств.

Странам следовало принять соответствующие меры к 17 декабря 2021 года.

Надзор за безопасностью гражданской авиации

Комиссия начала производство против Эстонии, поскольку страна не соблюдала правовые нормы ЕС в отношении безопасности полетов и сообщениях об инцидентах, влияющих на безопасность полетов. Согласно законодательству ЕС, компетентные органы государств-членов должны обеспечить эффективное управление рисками безопасности полетов, а также проведение внутренних аудитов.

Основной целью управления безопасностью полетов и отчетности об инцидентах является постоянное повышение безопасности пассажиров и авиационного персонала.

Расследование Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA) показало, что эстонская система управления безопасностью полетов не соответствует этим требованиям.

Кроме того, государства-члены обязаны анализировать периодические отчеты об инцидентах, влияющих на безопасность полетов, и предпринимать соответствующие меры по предотвращению. В случае Эстонии это обязательство не было выполнено.