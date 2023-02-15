Рийгикогу принял законопроект о сносе советских памятников

Новая регуляция также позволит предотвратить появление неуместных сооружений в будущем. Изменения станут для местных самоуправлений четкой поддержкой при избавлении от нежелательных монументов и символики. Целостные правовые рамки указывают, какие сооружения запрещены, предусматривает надзор и поддерживает урегулирование потенциальных споров.

Согласно новому положению, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятника и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление. Ранее в строительном кодексе не было соответствующей правовой нормы, но разжигание ненависти и раньше было запрещено пенитенциарным кодексом.