ИНТЕРВЬЮ ⟩ Мартин Хельме: говорить, что война в Украине – это и наша война, неправильно

– Является ли частью основного плана то, что в вашем списке есть люди, которыми высказывались мнения, отличающиеся от заявленных EKRE? Является ли частью кампании то, что каждый может говорить, что считает правильным, или более важным является единое послание?

– Если речь идет о Варро Вооглайде, то его заявления чаще всего не совпадают с тем, как их пытаются представить СМИ. Для меня важно, чтобы впоследствии у нас была хорошо функционирующая фракция, чтобы я мог быть уверен в ее членах и мы не теряли голоса из-за исключений из фракции, как мы видели на примере с некоторыми фракциями. У нас по-прежнему очень хорошая дисциплина публикации высказываний и видео. Сам Вооглайд также заявил, что не представляет точку зрения нашей партии по вопросам внешней политики и политики безопасности.