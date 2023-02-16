Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме беспощадно критикует как военную помощь Украине, так и мысль, что победа в войне находится в руках Эстонии. Эстония поддерживает Украину, а не воюет там.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Мартин Хельме: говорить, что война в Украине – это и наша война, неправильно
Мартин Хельме: говорить, что война в Украине – это и наша война, неправильно
– Является ли частью основного плана то, что в вашем списке есть люди, которыми высказывались мнения, отличающиеся от заявленных EKRE? Является ли частью кампании то, что каждый может говорить, что считает правильным, или более важным является единое послание?