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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Мартин Хельме: говорить, что война в Украине – это и наша война, неправильно

Аймар Алтосаар
Мартин Хельме: говорить, что война в Украине – это и наша война, неправильно
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На взгляд Мартина Хельме, EKRE выступает против Партии реформ. «Мы предлагаем процветающее и безопасное национальное государство, они предлагают коррумпированную, какую-то глобалистскую, бедную, с зеленым перекосом европейскую провинцию», – сказал он.
На взгляд Мартина Хельме, EKRE выступает против Партии реформ. «Мы предлагаем процветающее и безопасное национальное государство, они предлагают коррумпированную, какую-то глобалистскую, бедную, с зеленым перекосом европейскую провинцию», – сказал он. Фото: Tairo Lutter

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме беспощадно критикует как военную помощь Украине, так и мысль, что победа в войне находится в руках Эстонии. Эстония поддерживает Украину, а не воюет там.

– Является ли частью основного плана то, что в вашем списке есть люди, которыми высказывались мнения, отличающиеся от заявленных EKRE? Является ли частью кампании то, что каждый может говорить, что считает правильным, или более важным является единое послание?

– Если речь идет о Варро Вооглайде, то его заявления чаще всего не совпадают с тем, как их пытаются представить СМИ. Для меня важно, чтобы впоследствии у нас была хорошо функционирующая фракция, чтобы я мог быть уверен в ее членах и мы не теряли голоса из-за исключений из фракции, как мы видели на примере с некоторыми фракциями. У нас по-прежнему очень хорошая дисциплина публикации высказываний и видео. Сам Вооглайд также заявил, что не представляет точку зрения нашей партии по вопросам внешней политики и политики безопасности.

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