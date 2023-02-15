Сегодня в Рийгикогу в третьем чтении был принят законопроект о символике и монументах, который позволяет убирать из общественного пространства неуместную символику и при необходимости сносить здания. Что о нем говорят депутаты из различных фракции Рийгикогу?
От «раскола общества» до «им тут не место»: как относятся депутаты к принятому сегодня законопроекту о сносе советских памятников
За законопроект о символике и монументах проголосовали все присутствующие девять депутатов из фракции «Отечества». Против проголосовали десять центристов. Во фракциях остальных партий были те, кто проголосовал за, а также и те, кто воздержался. В итоге законопроект был принят 47 голосами.
Михаил Лотман: мы исходим из здравого смысла
«Этим советским символам не место в Эстонии», - сказал Rus.Postimees член Рийгикогу Михаил Лотман («Отечество»). - Особенно в контексте агрессивной войны, которую Россия ведет в Украине. Нам совершенно не нужны эти символы преступного государства».
По его мнению, те люди, которые выступают в защиту этих символов, защищают совершенно неверную вещь.
На вопрос, где должна проходить та грань, какие символы нужны скрыть, а какие не нужно, Лотман ответил: «Мы исходим из того, что у людей есть здравый смысл». Он добавил, что при большом желании символы можно увидеть где угодно. «Как говорил один датский комик - если вы видите три бутылки кока-колы, то вы можете увидеть здесь символ масонства», - сказал Лотман.
Коваленко-Кылварт: цель законопроекта - раскол общества
По мнению депутата парламента Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия), совершенно очевидно, что принятый законопроект направлен на эскалацию напряженности в обществе и его дальнейший раскол. «Правые партии перед предстоящими выборами начали активный поиск внутреннего врага. В качестве угрозы пытаются представить то определенную группу людей, то русские школы, то памятники. Однако, к сожалению, последствия подобных инициатив будут исключительно негативными», - пояснила Коваленко-Кылварт.
Коваленко-Кылварт добавила, что принятый законопроект не решит ни одной проблемы, причем одно только его положение, позволяющее сносить здания, если запрещенную символику невозможно удалить, вызывает большие сомнения в адекватности инициативы. «Чего нам поможет добиться закрашивание потолочной росписи в театре "Эстония", удаление символики со здания кинотеатра "Сыпрус", частичный снос фасада здания напротив "Стокманна"? Как это будет способствовать сохранению безопасности страны, о которой неустанно твердят авторы законопроекта?» - задается вопросом депутат.
Яак Юске: президент, вероятно, не провозгласит этот закон
Социал-демократ Яак Юске заявил сегодня в Рийгикогу, что подготовленный министерством юстиции закон об устранении советских символов, скорее всего, противоречит Конституции, поэтому президент не может его провозгласить.
«После того, как год назад Россия развязала полномасштабную войну против Украины, ожили самые вопиющие советские памятники и символы. Было предсказуемо, что мы как можно скорее убрали их из публичного пространства - под руководством министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса танк в Нарве, наконец, убрали», - напомнил Юске.
Поскольку советские символы в публичном пространстве все еще присутствуют, то, по словам Юске, были основания ожидать, что министр юстиции представит законопроект, который позволит убрать эти символы законным и конституционным образом. «К сожалению, это полная юридическая трата - именно такую оценку дала Правовая комиссия Рийгикогу в своем всестороннем анализе, - сказал Юске.
Согласно новому положению, публично видимая деталь здания, а также публично экспонируемый монумент, скульптура, памятник и тому подобное сооружение не должны разжигать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим, акт агрессии, геноцид, преступление против человечества или военное преступление. Ранее в строительном кодексе не было соответствующей правовой нормы, но разжигание ненависти и раньше было запрещено пенитенциарным кодексом.