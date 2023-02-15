От «раскола общества» до «им тут не место»: как относятся депутаты к принятому сегодня законопроекту о сносе советских памятников

За законопроект о символике и монументах проголосовали все присутствующие девять депутатов из фракции «Отечества». Против проголосовали десять центристов. Во фракциях остальных партий были те, кто проголосовал за, а также и те, кто воздержался. В итоге законопроект был принят 47 голосами.

Михаил Лотман. Фото: Konstantin Sednev

Михаил Лотман: мы исходим из здравого смысла

«Этим советским символам не место в Эстонии», - сказал Rus.Postimees член Рийгикогу Михаил Лотман («Отечество»). - Особенно в контексте агрессивной войны, которую Россия ведет в Украине. Нам совершенно не нужны эти символы преступного государства».

По его мнению, те люди, которые выступают в защиту этих символов, защищают совершенно неверную вещь.

На вопрос, где должна проходить та грань, какие символы нужны скрыть, а какие не нужно, Лотман ответил: «Мы исходим из того, что у людей есть здравый смысл». Он добавил, что при большом желании символы можно увидеть где угодно. «Как говорил один датский комик - если вы видите три бутылки кока-колы, то вы можете увидеть здесь символ масонства», - сказал Лотман.

Анастасия Коваленко. Фото: Центристская партия

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