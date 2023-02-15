СКАНДАЛ ⟩ Тренера и отца года Мехиса Виру подозревают в некорректном обращении со спортсменами

Правление Союза легкой атлетики Эстонии объявило в среду, 15 февраля, о бессрочном отрастранении тренера Мехиса Виру от работы в спортивной сфере. На состоявшейся в обед пресс-конференции было объявлено, что расследование дела Виру началось в августе прошлого года на чемпионате мира U20 в Кали, когда глава латвийской делегации Дмитрий Милькевичс сделал заявление о том, что считает поведение Виру по отношению к Кармен Бруус недопустимым. Таким образом, решение Союза обосновано нарушением требований кодекса тренерской этики.
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Бруус - не первый талант, раскрывшийся под руководством Виру. В нулевые бегунья Мирьям Лиймаск, также тренировавшаяся под его руководством, стала чемпионкой Европы в возрастной группе до 23 лет, а прыгунья в тройном разряде Кайре Лейбак стала чемпионкой мира среди юниоров. Однако обе спортсментки быстро получили травмы и чуть позже перестали работать с Виру.