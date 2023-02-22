«Компас избирателя» от Postimees поможет каждому избирателю найти кандидата и партию на выборах в Рийгикогу, которые лучше остальных соответствуют его взглядам.

У нас есть 29 вопросов с несколькими вариантами ответов, на которые кандидаты уже дали свои ответы. «Компас избирателя» найдет кандидатов, ответы которых лучше всего соответствуют вашим ответам в каждом избирательном округе. Кроме того, вы также увидите тех, с кем у вас есть самая большая разница.

Также показаны позиции кандидата и респондента в системе координат на шкале правых и левых убеждений и либерально-консервативной шкале.

Новый состав парламента будет избран 5 марта, э-голосование (только в компьютере с ID-картой или Mobiil-ID) и предварительное голосование пройдет с 27 февраля по 4 марта.

Каждому избирателю - свой кандидат!

Как работает Определитель в голосовании

Определитель в голосовании сравнивает ваши ответы с ответами кандидатов и подсчитывает, насколько четко вы согласны или насколько отличаются ваши мнения и ценности. Если у вас обоих есть четкая точка зрения (вы ответили «да» или «нет») и ваши ответы совпадают, то ваша совместимость высока. Максимальная согласованность возможна именно при таких четких ответах, потому что тогда можно быть уверенным, что вы согласны. Если ответ «скорее да» или «скорее нет», то такой ответ свидетельствует об определенной неуверенности, а потому согласие или несогласие также не может быть максимальным. Совпадение равно 0, если для кандидата не важна ни одна из тем, которые важны для вас, или если расхождения и совпадения уравновешивают друг друга.

Часть вопросов затрагивают экономические темы (лево-правое измерение) часть – социальные темы (либерально-консервативное измерение). На их основе мы поместили вас и всех кандидатов в политический ландшафт, который дает общее представление об идеологических профилях. Позиция слева означает большее вмешательство государства в экономику, а позиция справа означает более сдержанную роль государства и упор на собственную ответственность человека. Социально-либеральная позиция выступает за поликультурное общество, ориентированное на личность, а консервативная позиция предполагает уважение к традиционным и национальным ценностям.