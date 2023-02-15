АРНО СИЛЛАТ ⟩ Европа не готова к переходу на электромобили. Несколько проблем еще не решено

Тема о переходе на продажу автомобилей с электродвигателем не совсем новая - она обсуждается с осени 2021 года, когда Европейская комиссия выдвинула эту идею. Не изменились и сопутствующие проблемы. Однако до сих пор трудно найти техническое решение для удовлетворения этого требования.