Для удовлетворения спроса на автомобили в ЕС не хватает аккумуляторов. Добыча необходимых компонентов на 75-80 процентов контролируется Китаем, говорит автомобильный эксперт Арно Силлат, описывая реальное положение дел.
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АРНО СИЛЛАТ ⟩ Европа не готова к переходу на электромобили. Несколько проблем еще не решено
Европа не готова к переходу на электромобили. Несколько проблем еще не решено
Тема о переходе на продажу автомобилей с электродвигателем не совсем новая - она обсуждается с осени 2021 года, когда Европейская комиссия выдвинула эту идею. Не изменились и сопутствующие проблемы. Однако до сих пор трудно найти техническое решение для удовлетворения этого требования.
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