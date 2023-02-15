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АРНО СИЛЛАТ ⟩ Европа не готова к переходу на электромобили. Несколько проблем еще не решено

, автомобильный эксперт, бывший руководитель AMTEL
Европа не готова к переходу на электромобили. Несколько проблем еще не решено
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Эксперты подсчитали, что для удовлетворения спроса на автомобили в Европе необходимо открыть 250-350 шахт по всему миру.
Эксперты подсчитали, что для удовлетворения спроса на автомобили в Европе необходимо открыть 250-350 шахт по всему миру. Фото: Suhtterstock

Для удовлетворения спроса на автомобили в ЕС не хватает аккумуляторов. Добыча необходимых компонентов на 75-80 процентов контролируется Китаем, говорит автомобильный эксперт Арно Силлат, описывая реальное положение дел.

Тема о переходе на продажу автомобилей с электродвигателем не совсем новая - она обсуждается с осени 2021 года, когда Европейская комиссия выдвинула эту идею. Не изменились и сопутствующие проблемы. Однако до сих пор трудно найти техническое решение для удовлетворения этого требования.

На рынке подержанных автомобилей система, к сожалению, плохо саморегулируется. Сегодня в Европейском союзе автомобильная промышленность больше всего регулируется нормами, касающимися выбросов углекислого газа на километр пробега.

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