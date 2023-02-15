Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») 15 февраля встретился с бывшим послом Эстонии в Москве Маргусом Лайдре, покинувшим страну по требованию России, чтобы вручить ему крест за заслуги Министерства иностранных дел II степени, которым он был награжден за успешное представление Эстонии в качестве посла в Москве в напряженное время.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу наградил Маргуса Лайдре крестом за заслуги МИД
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу наградил Маргуса Лайдре крестом за заслуги МИД
«Маргус Лайдре представлял Эстонию в России в напряженное время, где он блестяще отстаивал интересы Эстонии», - сказал министр иностранных дел. Рейнсалу также поблагодарил Лайдре за годы самоотверженной работы в столице государства-агрессора и выразил признательность всем дипломатам, которые продолжат свою работу в Москве.
На основании ноты Министерства иностранных дел Эстонии со ссылкой на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях количество командированных сотрудников миссий было изменено на паритетное с 1 февраля 2023 г. Посол Эстонии Маргус Лайдре покинул Москву 7 февраля.
Маргус Лайдре продолжит работать на дипломатической службе.
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