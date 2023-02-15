Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу наградил Маргуса Лайдре крестом за заслуги МИД

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») 15 февраля встретился с бывшим послом Эстонии в Москве Маргусом Лайдре, покинувшим страну по требованию России, чтобы вручить ему крест за заслуги Министерства иностранных дел II степени, которым он был награжден за успешное представление Эстонии в качестве посла в Москве в напряженное время.