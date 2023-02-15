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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу наградил Маргуса Лайдре крестом за заслуги МИД

rus.postimees.ee
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу наградил Маргуса Лайдре крестом за заслуги МИД
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Посол Эстонии Маргус Лайдре, покинувший Москву, получил крест за заслуги МИД от министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
Посол Эстонии Маргус Лайдре, покинувший Москву, получил крест за заслуги МИД от министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу. Фото: Välisministeerium

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») 15 февраля встретился с бывшим послом Эстонии в Москве Маргусом Лайдре, покинувшим страну по требованию России, чтобы вручить ему крест за заслуги Министерства иностранных дел II степени, которым он был награжден за успешное представление Эстонии в качестве посла в Москве в напряженное время.

«Маргус Лайдре представлял Эстонию в России в напряженное время, где он блестяще отстаивал интересы Эстонии», - сказал министр иностранных дел. Рейнсалу также поблагодарил Лайдре за годы самоотверженной работы в столице государства-агрессора и выразил признательность всем дипломатам, которые продолжат свою работу в Москве.

На основании ноты Министерства иностранных дел Эстонии со ссылкой на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях количество командированных сотрудников миссий было изменено на паритетное с 1 февраля 2023 г. Посол Эстонии Маргус Лайдре покинул Москву 7 февраля.

Маргус Лайдре продолжит работать на дипломатической службе.

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