Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 15 февраля: биржевые пакеты или универсальная услуга, стрельбы из «Леопардов», вейпы — зло, как устроены мозг и слух
Сегодня в выпуске:
- Введённая государством универсальная услуга поставки электроэнергии резко теряет популярность на рынке. Какие альтернативы предлагают частные поставщики и как потребителям выбрать наиболее подходящий пакет, разбирался наш корреспондент
- Сообщения по стране: где была установлена первая сирена экстренного оповещения, за что был лишен вида на жительства прокремлевский активист
- Кадры с полигона сил обороны: как выглядят в деле считающиеся лучшими в мире танки Leopard 2А7?
- Электронные сигареты превращаются во всё большую проблему для общества. Какие опасности таятся в парении вейпов и кто более всего подвержен рискам при их использовании?
- В Эстонии живут десятки тысяч украинских беженцев. Наша корреспондент познакомилась с деятельностью одной из волонтерских организация, помогающих соотечественникам сохранить связь с украинской культурой и лучше адаптироваться в новой стране
- С миру по нитке: как Новая Зеландия борется с последствиями циклона «Габриэль» и в каком году евросоюз планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания
- Несмотря на то, что в интернете сейчас можно найти информацию по любому вопросу, формат живых научно-популярных лекций набирает обороты. Как работает мозг и функционирует слух — в материале нашего корреспондента.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 15 февраля.