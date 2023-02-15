«Новости в 7» за 15 февраля: биржевые пакеты или универсальная услуга, стрельбы из «Леопардов», вейпы — зло, как устроены мозг и слух

Сегодня в выпуске:

- Введённая государством универсальная услуга поставки электроэнергии резко теряет популярность на рынке. Какие альтернативы предлагают частные поставщики и как потребителям выбрать наиболее подходящий пакет, разбирался наш корреспондент

- Сообщения по стране: где была установлена первая сирена экстренного оповещения, за что был лишен вида на жительства прокремлевский активист

- Кадры с полигона сил обороны: как выглядят в деле считающиеся лучшими в мире танки Leopard 2А7?

- Электронные сигареты превращаются во всё большую проблему для общества. Какие опасности таятся в парении вейпов и кто более всего подвержен рискам при их использовании?

- В Эстонии живут десятки тысяч украинских беженцев. Наша корреспондент познакомилась с деятельностью одной из волонтерских организация, помогающих соотечественникам сохранить связь с украинской культурой и лучше адаптироваться в новой стране

- С миру по нитке: как Новая Зеландия борется с последствиями циклона «Габриэль» и в каком году евросоюз планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания

- Несмотря на то, что в интернете сейчас можно найти информацию по любому вопросу, формат живых научно-популярных лекций набирает обороты. Как работает мозг и функционирует слух — в материале нашего корреспондента.