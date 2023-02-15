Переход на возобновляемые источники энергии теперь будет осуществляться проще и быстрее

Законопроект призван решить проблему фиктивного бронирования: сетевым предприятиям будет дано право назначить разумную плату за бронирование ресурса электросети, оставшееся неиспользованным. Плата составит 38 000 евро за мегаватт в год.

Внесенные в ходе второго чтения поправки, призванные ускорить планирование, позволят сократить сроки планирования электростанций, производящих возобновляемую энергию, на два года. Также будет упрощена организация тендеров, связанных с морскими зонами. Помимо этого, будут внесены изменения в Закон об охране природы: например, ротор ветрогенератора сможет попадать в зону запрета на строительство, и площадь зоны запрета на строительство не нужно будет уменьшать.

Пресс-служба Рийгикогу пояснила, что до сего времени у предприятий, планирующих начать производить возобновляемую энергию, отсутствовала мотивация как можно быстрее построить свое производство и взять в использование пункт подключения. Это стало значительным препятствием для строительства новых электростанций и их подключения к сети. Если ресурс электросети в значительной степени забронирован, но производство не будет построено за разумный срок, а бронирование не будет снято, то нет возможности подключить к сети производителей, которые на самом деле могли бы производить электричество.