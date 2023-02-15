Рийгикогу в среду принял поправки в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы. Цель законопроекта - ускорить переход на возобновляемые источники энергии, создав благоприятные условия для развития этой сферы.
Переход на возобновляемые источники энергии теперь будет осуществляться проще и быстрее
Законопроект призван решить проблему фиктивного бронирования: сетевым предприятиям будет дано право назначить разумную плату за бронирование ресурса электросети, оставшееся неиспользованным. Плата составит 38 000 евро за мегаватт в год.
Внесенные в ходе второго чтения поправки, призванные ускорить планирование, позволят сократить сроки планирования электростанций, производящих возобновляемую энергию, на два года. Также будет упрощена организация тендеров, связанных с морскими зонами. Помимо этого, будут внесены изменения в Закон об охране природы: например, ротор ветрогенератора сможет попадать в зону запрета на строительство, и площадь зоны запрета на строительство не нужно будет уменьшать.
Пресс-служба Рийгикогу пояснила, что до сего времени у предприятий, планирующих начать производить возобновляемую энергию, отсутствовала мотивация как можно быстрее построить свое производство и взять в использование пункт подключения. Это стало значительным препятствием для строительства новых электростанций и их подключения к сети. Если ресурс электросети в значительной степени забронирован, но производство не будет построено за разумный срок, а бронирование не будет снято, то нет возможности подключить к сети производителей, которые на самом деле могли бы производить электричество.
Новые предприятия, которые подключаются к сети с целью начать производство электроэнергии, также должны будут при подключении внести залог в размере 38 000 евро за мегаватт в год. Если производство электроэнергии будет запущено в течение одного года в случае с солнечными панелями, в течение трех лет при использовании морских ветряных электростанций и в течение двух лет в случае с другими технологиями, то производитель электроэнергии сможет вернуть залог. Требование касается производящих электроэнергию приборов мощностью более 15 киловатт, то есть домашние потребители не будут вынуждены вносить залог. Требование о внесении залога не будет применено и в случае, если ходатайствующее лицо заплатит 70 % от платы за подключение или если к сети будет подключен вырабатывающий энергию прибор, находящийся на квартирном доме.
Помимо этого, поправки должны предоставить сетевым предприятиям возможность покупать потерянную энергию как энергию, произведенную из возобновляемого источника. Также будут уточнены вопросы, связанные с торгами по минимальной предложенной цене, - залог должны будут внести все участники торгов, вне зависимости от размера приборов для производства электроэнергии.
В Строительный кодекс и в Кодекс о недрах внесены требования о промежуточном использовании месторождений, то есть в дальнейшем будет возможность на 35 лет возвести на месторождениях строения для производства возобновляемой энергии. Также в Закон об охране атмосферного воздуха и в Закон о жидком топливе будет внесено определение водорода. В результате этого для достижения цели о переходе транспорта на возобновляемую энергию можно будет учитывать и водород, если он используется в шоссейном транспорте.
Законопроект был дополнен положением, согласно которому не позднее 1 октября профильный министр должен сделать правительству предложение об организации торгов для поставки на рынок производственных мощностей морской ветряной энергии по наиболее низкой предложенной цене, чтобы для достижения цели по возобновляемой энергии на 2030 год была возможность использовать при необходимости и морские ветреные парки. Также будут смягчены требования к бухгалтерии и аудиту для малых производителей.
Помимо этого, будет введено освобождение от подоходного налога для дохода, полученного от продажи электроэнергии, если она была произведена из возобновляемого источника энергии при помощи устройства чистой мощностью не более 15 киловатт. Данное освобождение распространяется и на квартирные товарищества.