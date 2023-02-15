Европейский парламент утвердил резолюцию, которой призвал власти Грузии освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося под стражей с осени 2021 года, и позволить ему пройти лечение за границей.
Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили
В пресс-релизе Европарламента отмечается, что депутаты серьезно обеспокоены резким ухудшением здоровья политика, поэтому они призывают грузинские власти не забывать о том, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, а также предоставление ему адекватного лечения.
Помимо этого, в документе подчеркивается, что то, как в стране обращаются с заключенными, является важным показателем приверженности правительства страны европейским ценностям.
Отдельно Европарламент призвал Совет Европы и партнеров ЕС ввести санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. В резолюции он называется олигархом, ответственным за преследование Саакашвили из соображений личной мести.
Документ поддержали 577 депутатов, против проголосовали 33 человека.
Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.
В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы в рамках дела об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, признав политика виновным по статье о злоупотреблении полномочиями. Летом того же года суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.
В октябре 2021 года бывший президент тайно вернулся в Грузию, однако вскоре его задержали и арестовали. В тюремном заключении состояние политика начало ухудшаться. С мая 2022 года Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед». Во время судебных заседаний 20 врачей заявили, что Саакашвили в крайне тяжелом состоянии. В феврале 2023 года тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство защиты, требовавшей либо освободить Саакашвили от наказания, либо дать отсрочку исполнения приговоров.