Европарламент призвал власти Грузии освободить Михаила Саакашвили

В пресс-релизе Европарламента отмечается, что депутаты серьезно обеспокоены резким ухудшением здоровья политика, поэтому они призывают грузинские власти не забывать о том, что они несут ответственность за обеспечение здоровья и благополучия Саакашвили, а также предоставление ему адекватного лечения.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что то, как в стране обращаются с заключенными, является важным показателем приверженности правительства страны европейским ценностям.

Отдельно Европарламент призвал Совет Европы и партнеров ЕС ввести санкции против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. В резолюции он называется олигархом, ответственным за преследование Саакашвили из соображений личной мести.

Документ поддержали 577 депутатов, против проголосовали 33 человека.

Резолюция Европарламента не имеет обязательной юридической силы.

В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы в рамках дела об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани, признав политика виновным по статье о злоупотреблении полномочиями. Летом того же года суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.