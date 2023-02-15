Возбуждено уголовное дело по факту серьезного несчастного случая на производстве

Поскольку несчастный случай произошел на рабочем месте и женщина получила серьезные травмы, полиция возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств. Именно поэтому следователи в настоящее время отказываются раскрывать подробности инцидента и название компании.

«Цель расследования - определить, мог ли несчастный случай на производстве быть вызван чьим-то действием или бездействием, и все ли требования безопасности были соблюдены компанией и вовлеченными в него людьми, - сказала Лаура Йыгисоо, прокурор Лыунаской прокуратуры. - После этого можно будет решить, есть ли основания для привлечения кого-либо к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда».