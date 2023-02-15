В прошлую пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном несчастном случае на производстве в сельскохозяйственном предприятии в волости Луунья, где волосы 38-летней женщины застряли в производственной линии. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, и в настоящее время возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело по факту серьезного несчастного случая на производстве
Поскольку несчастный случай произошел на рабочем месте и женщина получила серьезные травмы, полиция возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств. Именно поэтому следователи в настоящее время отказываются раскрывать подробности инцидента и название компании.
«Цель расследования - определить, мог ли несчастный случай на производстве быть вызван чьим-то действием или бездействием, и все ли требования безопасности были соблюдены компанией и вовлеченными в него людьми, - сказала Лаура Йыгисоо, прокурор Лыунаской прокуратуры. - После этого можно будет решить, есть ли основания для привлечения кого-либо к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда».
Как сообщает Tartu Postimees, пострадавшая женщина работала на производственной линии сельскохозяйственного предприятия. Она нагнулась под линию, и ее волосы попали в трубку, которая вращалась под линией.
Пострадавшая получила серьезные травмы, но ее жизни ничего не угрожает.