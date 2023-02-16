Любопытно: какие детские имена были самыми популярными в Эстонии в январе

Родилось 12 пар двойняшек, из них семь пар мальчиков, две пары девочек и три смешанные пары. В Таллинне зарегистрировано рождение 325 детей, в Харьюмаа - 119, на Хийумаа - 7, в Ида-Вирумаа - 54, Йыгевамаа - 18, Ярвамаа - 22, Ляэнемаа - 12, Ляэне-Вирумаа - 35, Пыльвамаа - 10, Пярнумаа - 56, Рапламаа - 21, на Сааремаа - 21, в Тартумаа - 129, Валгамаа - 14, Вильяндимаа - 28 и в Вырумаа - 19.

В январе девочек чаще всего называли следующими именами: Элли и Эва (6), Миа и София (5). Самыми популярными именами мальчиков были Даниэль и Оливер (8), Марк и Робин (7), а также Максим (6).

В прошлом месяце было заключено 270 браков, из этого числа 25 оформили нотариусы и пять - священники. Состоялось также 182 развода. В январе прошлого года брак был заключен 231 раз, разводов было 144.

В июне зарегистрировано 1639 смертей, в прошлом году в то же время их было 1596.