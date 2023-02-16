Полиция: ИД-карты, выданные в магазинах Selver, придется заменить на новые

Вчера, 15 февраля, Департамент государственной инфосистемы сделал фирме SK ID Solutions, отвечающей за сертификацию ИД-карт, предписание, которое обязывает прекратить выдачу сертификатов ИД-карт в магазинах Selver и признать недействительными уже выданные там сертификаты. Уже выданные сертификаты ИД-карт будут признаны недействительными в пятницу.

В связи с предписанием с сегодняшнего дня, 16 февраля, Департамент полиции и погранохраны прекратит выдачу в Selver ИД-карт, карт вида на жительство и цифровых удостоверений личности. Люди, которые заказали выдачу документов в магазинах вышеупомянутой торговой сети, смогут получить их начиная с сегодняшнего дня в бюро Департамента полиции и погранохраны.

С завтрашнего дня в бюро Департамента полиции и погранохраны обменять документы с приостановленными сертификатами смогут также все те, кому уже был выдан документ в Selver.

Департамент полиции и погранохраны оповестит всех людей, заказавших документы в Selver, напрямую как по электронной почте, так и по телефону.

По словам руководителя бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник, выданные в Selver ИД-карты по-прежнему действуют как документы, удостоверяющие личность, и ими можно пользоваться как при путешествии, так и, например, при покупке лекарств. «Но в случае полученных в Selver документов с пятницы нельзя себя аутентифицировать и поставить цифровую подпись. Таким образом, пострадают люди, которые используют ИД-карту в считывающем устройстве», - говорит Ратник.