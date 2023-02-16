Цена на свинину стремится к рекордному уровню

«Цена на свинину основана на немецком индексе. В настоящее время она составляет около 2,28 евро за килограмм, что является рекордом за последние 20 лет. Индекс корректируется каждую среду, и нет никаких признаков того, что рост замедлится, – прокомментировал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. – Нынешняя ситуация обусловлена ​​многими обстоятельствами, но прежде всего снижением предложения свинины, что, в свою очередь, вызвано высокими ценами на энергоносители. Многие животноводческие фермы закрылись или сократили объемы производства. Рост цен был чрезвычайно быстрым, и высокий уровень цен, к сожалению, прогнозируется на продолжительное время».

По его словам, предприятиям тоже сложно, поскольку цена на сырье за ​​короткое время выросла почти на 60%, а цена на готовую продукцию всего на 10–15%. «Покупательная способность потребителей снизилась, и для поддержания объема продаж приходиться устраивать привлекательные ценовые кампании, что, в свою очередь, сказывается на деятельности некоторых производителей», – отметил он.

Лоова добавил, что свинина является безусловным фаворитом местных потребителей, поэтому эстонский производитель заслуживает особой поддержки и внимания: «Я постоянно призываю выбирать отечественные продукты, поскольку их делают поблизости, экологический след производства и транспортировки меньше, а эстонское сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность получили признание в мире как крайне чистые и качественные. Поддержка и поощрение отечественного производства продуктов питания позволяет немного сдержать масштабный рост цен».