Цена на свинину поднялась до рекордного за последние 20 лет уровня, но еще не дошла до прилавков магазинов.
Цена на свинину стремится к рекордному уровню
«Цена на свинину основана на немецком индексе. В настоящее время она составляет около 2,28 евро за килограмм, что является рекордом за последние 20 лет. Индекс корректируется каждую среду, и нет никаких признаков того, что рост замедлится, – прокомментировал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. – Нынешняя ситуация обусловлена многими обстоятельствами, но прежде всего снижением предложения свинины, что, в свою очередь, вызвано высокими ценами на энергоносители. Многие животноводческие фермы закрылись или сократили объемы производства. Рост цен был чрезвычайно быстрым, и высокий уровень цен, к сожалению, прогнозируется на продолжительное время».
По его словам, предприятиям тоже сложно, поскольку цена на сырье за короткое время выросла почти на 60%, а цена на готовую продукцию всего на 10–15%. «Покупательная способность потребителей снизилась, и для поддержания объема продаж приходиться устраивать привлекательные ценовые кампании, что, в свою очередь, сказывается на деятельности некоторых производителей», – отметил он.
Лоова добавил, что свинина является безусловным фаворитом местных потребителей, поэтому эстонский производитель заслуживает особой поддержки и внимания: «Я постоянно призываю выбирать отечественные продукты, поскольку их делают поблизости, экологический след производства и транспортировки меньше, а эстонское сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность получили признание в мире как крайне чистые и качественные. Поддержка и поощрение отечественного производства продуктов питания позволяет немного сдержать масштабный рост цен».
Рост цен неизбежно ведет к широкому использованию некачественного сырья. «Люди часто делают выбор, ориентируясь на цену, и из-за ценового давления, к сожалению, предпочтение отдают продуктам питания, привезенным издалека или просто более низкого качества. Этому необходимо противостоять, поскольку на государственном уровне важно, чтобы ни один потребитель или производитель не шел на компромисс в отношении качества продуктов и сбалансированного питания», – сказал Лоова.