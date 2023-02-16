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Стало известно, почему Александр Овечкин неожиданно приехал на родину

rus.postimees.ee
Стало известно, почему Александр Овечкин неожиданно приехал на родину
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Александр Овечкин.
Александр Овечкин. Фото: Mike Ehrmann

Лучший российский хоккеист Александр Овечкин сообщил, что семья находится в трауре – умер его отец.

37-летний Овечкин неожиданно покинул клуб Washington Capitals, и, как первоначально сообщали, поехал домой, поскольку его отца положили в больницу. Сейчас Алесандр сообщил, что его отец Михаил Овечкин скончался на 72-м году жизни.

«Сегодня умер мой отец. Хочу поблагодарить всех за поддержку и надеюсь, что общественность не будет нас беспокоить в это тяжелое время», - написал хоккеист.

Пока неизвестно, когда Александр вернется в НХЛ. Это довольно серьезный удар по команде, поскольку их капитан играет важную роль в успехе клуба. В этом сезоне в ходе 54 встреч он забил 32 шайбы и оформил 22 результативные передачи.

Овчекин по-прежнему борется за звание лучшего нападющего НХЛ всех времен. Сейчас на его счету 812 забитых шайб, он располагается на втором месте мировой рейтинговой таблицы. Сильнее него только легендарный Уэйн Гретцки, забивший за свою карьеру 894 шайбы.

Стоит отметить, что Овечкин горячо поддерживает президента РФ Владимира Путина.

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