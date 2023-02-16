«Это катастрофа»: запрет на продажу машин с ДВС привел в ужас председателя квартирного товарищества

Председатель квартирного товарищества по адресу Анне, 61 видит в данном решении целый комплекс проблем, начиная с того, что в большом многоквартирном доме трудно добиться согласия людей на новых крупные расходы. Также на данный момент Валк предполагает, что зарядную инфраструктуру все же придется возводить товариществу, поэтому данные расходы придется покрывать из ремонтного фонда.