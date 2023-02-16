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«Это катастрофа»: запрет на продажу машин с ДВС привел в ужас председателя квартирного товарищества

Юри Саар
«Это катастрофа»: запрет на продажу машин с ДВС привел в ужас председателя квартирного товарищества
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В будущем подобные станции зарядки должны появиться рядом с каждым многоквартирным домом.
В будущем подобные станции зарядки должны появиться рядом с каждым многоквартирным домом. Фото: Margus Ansu

Председатель тартуского КТ, в которое входят 144 квартиры, Анне Валк в недоумении развела руками, когда узнала о недавнем решении Европарламента запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года, которое должно привести к триумфу электромобилей.

Председатель квартирного товарищества по адресу Анне, 61 видит в данном решении целый комплекс проблем, начиная с того, что в большом многоквартирном доме трудно добиться согласия людей на новых крупные расходы. Также на данный момент Валк предполагает, что зарядную инфраструктуру все же придется возводить товариществу, поэтому данные расходы придется покрывать из ремонтного фонда.

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