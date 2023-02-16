Председатель тартуского КТ, в которое входят 144 квартиры, Анне Валк в недоумении развела руками, когда узнала о недавнем решении Европарламента запретить продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2035 года, которое должно привести к триумфу электромобилей.
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«Это катастрофа»: запрет на продажу машин с ДВС привел в ужас председателя квартирного товарищества
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