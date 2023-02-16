Урмас Сыырумаа построит в центре Таллинна еще один жилой и деловой квартал

«Как и в квартале Ротерманни, на участке Ахтри, 3 мы разрабатываем целостную среду в знак благодарности финнам, которые на протяжении десятилетий оказывали на нас важное влияние и помогали как мне, так и Эстонии в целом, – сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. – Центром квартала станет уютная площадь, вокруг которой мы хотим открыть популярные у финнов рестораны и места обслуживания. В качестве арендаторов офисов в новом квартале мы ожидаем не только эстонские предприятия, но и финские. Мы создаем среду, в которой легко дышать и творить».

Фото: US Real Estate

Жилой и деловой квартал Talsinki, строящийся рядом с офисным зданием Golden Gate и зданием ресторана La Marina, будет состоять в общей сложности из более чем 31 000 м2 коммерческих площадей. Под торговлю, обслуживание и рестораны запланировано более 14 000 м2, под офисы – более 17 000 м2. В квартале появится 301 квартира, а вся парковка расположится под землей.

Фото: US Real Estate

Победивший архитектурный проект квартала Talsinki называется «Текущая вода». Над его созданием работали ведущие архитекторы бюро Arhitekt11 и HGA. Концепция и эскизное решение уже готовы, в настоящее время разрабатывается детальная планировка здания.

US Real Estate начнет строительство квартала Talsinki в 2024 году, и ожидается, что полностью работы будут завершены в 2027 году.

Фото: US Real Estate