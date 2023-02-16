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Томингас с большим отрывом побила рекорд Эстонии на чемпионате мира

rus.postimees.ee
Томингас с большим отрывом побила рекорд Эстонии на чемпионате мира
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Туули Томингас.
Туули Томингас. Фото: Hendrik Osula / Estonian Biathlon Team

Биатлонистка Туули Томингас на чемпионате мира в немецком Оберхове вчера творила историю эстонского спорта.

На стандартной 15-километровой дистанции среди женщин она заняла шестое место. Это значит, что она вошла в число шести лучших участниц, которых приглашают на церемонию награждения. За всю историю чемпионатов мира ни один спортсмен, выступающий под флагом Эстонии, не входил в шестерку лучших в личном зачете.

С момента восстановления независимости Эстонии лучший результат чемпионата мира в индивидуальном зачете принадлежал Эвели Сауэ. Неоднократно входившая в первую десятку на этапах Кубка мира Сауэ показала свой лучший результат на чемпионате мира в 2011 году, когда заняла 12-е место на титульных соревнованиях, проходивших в Ханты-Мансийске.

Среди женщин в двадцатку лучших на чемпионатах мира входили также Кадри Лехтла и Елена Вшивцева. В спринте Вшивцева сумела занять 14-е место – это было в 1993 году в Болгарии. Лучший результат Лехтла был в 2008 году на чемпионате мира в Швеции – она завершила спринт на 20-м месте.

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