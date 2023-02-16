Томингас с большим отрывом побила рекорд Эстонии на чемпионате мира

На стандартной 15-километровой дистанции среди женщин она заняла шестое место. Это значит, что она вошла в число шести лучших участниц, которых приглашают на церемонию награждения. За всю историю чемпионатов мира ни один спортсмен, выступающий под флагом Эстонии, не входил в шестерку лучших в личном зачете.

С момента восстановления независимости Эстонии лучший результат чемпионата мира в индивидуальном зачете принадлежал Эвели Сауэ. Неоднократно входившая в первую десятку на этапах Кубка мира Сауэ показала свой лучший результат на чемпионате мира в 2011 году, когда заняла 12-е место на титульных соревнованиях, проходивших в Ханты-Мансийске.