Биатлонистка Туули Томингас на чемпионате мира в немецком Оберхове вчера творила историю эстонского спорта.
Томингас с большим отрывом побила рекорд Эстонии на чемпионате мира
На стандартной 15-километровой дистанции среди женщин она заняла шестое место. Это значит, что она вошла в число шести лучших участниц, которых приглашают на церемонию награждения. За всю историю чемпионатов мира ни один спортсмен, выступающий под флагом Эстонии, не входил в шестерку лучших в личном зачете.
С момента восстановления независимости Эстонии лучший результат чемпионата мира в индивидуальном зачете принадлежал Эвели Сауэ. Неоднократно входившая в первую десятку на этапах Кубка мира Сауэ показала свой лучший результат на чемпионате мира в 2011 году, когда заняла 12-е место на титульных соревнованиях, проходивших в Ханты-Мансийске.
Среди женщин в двадцатку лучших на чемпионатах мира входили также Кадри Лехтла и Елена Вшивцева. В спринте Вшивцева сумела занять 14-е место – это было в 1993 году в Болгарии. Лучший результат Лехтла был в 2008 году на чемпионате мира в Швеции – она завершила спринт на 20-м месте.