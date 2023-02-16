Главврач больницы в «Коммунарке» рассказал о состоянии Костомарова

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца», — сказал Проценко.

По словам медика, Костомарова госпитализировали на пятые сутки с тотальным поражением легких. Его состояние на тот момент стремительно ухудшалось, а клинико-лабораторные показатели говорили о минимальном шансе на выживание. Как отметил Проценко, врачи понимали, что выбранные ими методики лечения в перспективе могут потребовать хирургической коррекции. Однако это был единственные вариант спасти жизнь Костомарову, и решение принималось совместно с ним самим и его семьей.

Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией, у него начались осложнения, связанные с нарушением кровообращения и сепсисом. Две недели фигурист был подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации, используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности), потом его перевели на искусственную вентиляцию легких.