«Мама, главное – я живой и здоровый». В лагере российских военнопленных в Украине

В этих мрачных зданиях, в одном из полусотни украинских лагерей военнопленных, содержатся сотни российских военных - и срочников, и профессионалов, и наемников.

Под далекие разрывы ракет украинской ПВО мы заходим в подвал - и видим несколько десятков пленных, которые прячутся здесь от российского же налета.

Обмены пленными происходят на этой войне регулярно, и для Киева очень важно, чтобы они продолжались. В феврале украинские власти объявили, что с начала войны сумели вернуть домой путем обмена 1762 человека. Обмен пленными - сложная и деликатная операция, зачастую на ее организацию уходят месяцы.

По Женевским конвенциям военнопленных нельзя показывать широкой публике.

Нам разрешили поговорить с теми пленными, которых выбрали мы сами и которые согласились говорить. Но охранники лагеря все время были рядом, и пленные вряд ли могли говорить все, что хотели бы.

Многие даже прятали лица.

По словам охранников, военнопленные имеют право на один звонок каждые две недели. Фото: BBC

В ноябре бюро Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, в котором обвиняло обе стороны в нарушении прав военнопленных. Доклад был построен на беседах с пленными, которые жаловались на пытки и издевательства.

При нас охранники всеми силами старались показать, что они ведут себя с пленными как положено.