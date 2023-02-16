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Успешный эстонский производитель окон сокращает десятки сотрудников

rus.postimees.ee
Успешный эстонский производитель окон сокращает десятки сотрудников
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Члена правления предприятия Klar Home OÜ Янар Таммъярв.
Члена правления предприятия Klar Home OÜ Янар Таммъярв. Фото: Kristjan Teedema

Компания Klar Home, которая производит и продает окна и двери (главным образом в страны Северной Европы), проинформировала Кассу Страхования от безработицы о сокращении 27 сотрудников в связи с уменьшением объемов работ.

По словам члена правления предприятия Klar Home OÜ, занимающегося изготовлением окон и дверей, Янара Таммъярва, сокращение штата коснется в основном тех работников, что заняты на производстве, пишет dv.ee

Несмотря на сокращения, руководство предприятия планирует продвигать свою продукцию на новых рынках, пытаясь стимулировать тем самым дальнейший рост продаж.

До недавнего времени расширение бизнеса Klar Home было стремительным: если в 2020 году оборот компании составлял 8,9 млн евро, то в 2021 году — уже 16,5 млн евро.

Одним из основных рынков сбыта для Klar Home является Швеция, о которой в последнее время много говорят и пишут в прессе – главным образом, о неважном состоянии экономики и значительном падении цен на недвижимость.

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