Успешный эстонский производитель окон сокращает десятки сотрудников

По словам члена правления предприятия Klar Home OÜ, занимающегося изготовлением окон и дверей, Янара Таммъярва, сокращение штата коснется в основном тех работников, что заняты на производстве, пишет dv.ee

Несмотря на сокращения, руководство предприятия планирует продвигать свою продукцию на новых рынках, пытаясь стимулировать тем самым дальнейший рост продаж.

До недавнего времени расширение бизнеса Klar Home было стремительным: если в 2020 году оборот компании составлял 8,9 млн евро, то в 2021 году — уже 16,5 млн евро.