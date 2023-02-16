Простые советы, которые помогут снизить расходы на отопление дома

«Снизив температуру в помещении всего на один градус, можно сэкономить пять-десять процентов на отоплении. Если здание имеет хорошую теплоизоляцию, расходы на отопление также будут ниже. Поэтому, как правило, в новых и более энергоэффективных или только что отреновированных зданиях тоже более низкие счета за отопление, чем в старых зданиях», - рассказал профессор Таллиннского технического университета и эксперт по техническим системам зданий Мартин Тальфельдт.

Надо знать, какая в доме система отопления

На затраты на отопление существенно влияет теплоизоляция здания и выбор систем отопления и вентиляции.

По словам Тальфельдта, жильцы должны выяснить, какие технические системы находятся в использовании у них дома, а затем соответствующим образом скорректировать привычки своей повседневной жизни. Например, если в здании есть действующая система вентиляции с рекуперацией, которая автоматически проветривает помещение, нет необходимости открывать окна для проветривания. Открытие окон во время отопительного сезона значительно увеличивает расходы на отопление, и это лучше делать в более тёплое время, чтобы избежать лишних трат на повторное нагревание помещения.

Он добавил, что в многоквартирных домах такое поведение, как правило, благоприятно сказывается на жизни всех жильцов: чем больше соседей пользуются принципами экономного и осознанного потребления, тем заметнее будет сокращение расходов на отопление.

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