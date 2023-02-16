Расходы на отопление составляют большую часть расходов домохозяйств жителей Эстонии. Изменение привычек людей, хорошая теплоизоляция здания и эффективная система отопления помогают снизить расходы на отопление дома. Эксперт по техническим системам зданий и руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии делятся простыми советами, как сократить расходы на отопление дома.
Простые советы, которые помогут снизить расходы на отопление дома
«Снизив температуру в помещении всего на один градус, можно сэкономить пять-десять процентов на отоплении. Если здание имеет хорошую теплоизоляцию, расходы на отопление также будут ниже. Поэтому, как правило, в новых и более энергоэффективных или только что отреновированных зданиях тоже более низкие счета за отопление, чем в старых зданиях», - рассказал профессор Таллиннского технического университета и эксперт по техническим системам зданий Мартин Тальфельдт.
Надо знать, какая в доме система отопления
На затраты на отопление существенно влияет теплоизоляция здания и выбор систем отопления и вентиляции.
По словам Тальфельдта, жильцы должны выяснить, какие технические системы находятся в использовании у них дома, а затем соответствующим образом скорректировать привычки своей повседневной жизни. Например, если в здании есть действующая система вентиляции с рекуперацией, которая автоматически проветривает помещение, нет необходимости открывать окна для проветривания. Открытие окон во время отопительного сезона значительно увеличивает расходы на отопление, и это лучше делать в более тёплое время, чтобы избежать лишних трат на повторное нагревание помещения.
Он добавил, что в многоквартирных домах такое поведение, как правило, благоприятно сказывается на жизни всех жильцов: чем больше соседей пользуются принципами экономного и осознанного потребления, тем заметнее будет сокращение расходов на отопление.
Шторы в комнате не только для создания атмосферы приватности
«В случае если окна недостаточно теплоизолированы, могут помочь более плотные шторы, которые защищают от сквозняка. При выборе штор необходимо обратить внимание на их длину - шторы не должны закрывать радиаторы, ведь тогда тепло от радиаторов не будет идти дальше в комнату», - рассказал руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии Педро Кастро. Он добавил, что в солнечный день шторы лучше раздвинуть, чтобы солнце могло нагреть комнату.
По его словам, в очень холодных и небольших помещениях подходящим выбором для сохранения тепла могут быть руло, которые хорошо сохраняют тепло в комнате. При необходимости перед дверью тоже можно установить уплотнительную панель, которая действует как ветрозащита, блокируя холодный воздух снаружи и сохраняя тёплый воздух в помещении.
Важно не только то, как мы спим, но и на чем
Кроме того, Кастро обратил внимание на то, что не только уют, но и тепло в дом можно привнести с помощью ковров, одеял и постельного белья.
«Хороший выбор - положить в доме побольше ковров. Особенно это касается тех, кто живёт на первом этаже. Благодаря коврам пол будет теплее, и по ним приятно ходить. Согреться, как во время сна ночью, так и находясь дома днем в выходной, когда захочется прилечь, можно, укрывшись более толстым одеялом. Не менее важно правильно выбрать постельное белье, исходя из свойств его материала», - поделился Кастро.
По его словам, выбор матраса также играет важную роль. «Если вам постоянно холодно по ночам, я рекомендую пенополиуретановый матрас, потому что он сохраняет тепло лучше, чем пружинный матрас», - подытожил руководитель отдела дизайна интерьера.
Используйте горячую воду с умом
По словам Тальфельдта, профессора и эксперта по техническим системам зданий, затраты на отопление можно также сократить, если потреблять горячую воду с умом. «Одна составляющая затрат на отопление - это отопление здания, а другая часть - нагрев воды. Это значит, что человек может уменьшить счета за отопление, используя меньше горячей воды или более внимательно регулируя ее температуру», - пояснил Тальфельдт.
Если вода в квартире нагревается с помощью бойлера, хороший способ сократить расходы - выставлять более низкую температуру воды. Тальфельд подчеркнул, что оптимальная температура воды равна 40-45 градусам. Однако хотя бы раз в неделю воду в бойлере необходимо нагревать до 60 градусов, чтобы избежать образования бактерий в воде с более низкой температурой. Более современные бойлеры и нагревательное оборудование делают это автоматически.
Эксперт по техническим системам зданий также порекомендовал по возможности планировать использование домашней техники в соответствии с ценой на электроэнергию, если пакет электроэнергии в здании привязан к биржевой цене.