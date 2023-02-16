За неделю в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, по сравнению с прошлой неделей, остается стабильной. Заболеваемость гриппом снизилась на 12%. Заболеваемость COVID-19 остается на том же уровне, с небольшой тенденцией роста.

Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг) 69,7% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доля вируса гриппа А составляет 15,2%, гриппа В, SARS-CoV-2 и метапневмовируса человека (hMPV) в - по 3%. Доля респираторно-синцитиальных вирусов составила 9,1% от всех исследованных сентинельных проб. За неделю среди детей увеличилось количество случаев, связанных с риновирусами. При риновирусе характерны чих, насморк, иногда появляется также боль в горле. К детей могут быть также кашель и температура.

По данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболеваемости можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 как обширное.

По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на шестой неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 15 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 43 человека. С начала сезона из-за гриппа были госпитализирован 951 человек, 70% из них были старше 50 лет.