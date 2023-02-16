На шестой неделе года острыми респираторными заболеваниями заразились 3642 человека, 41,8% от всех заболевших составили дети. Всего были зарегистрированы 347 случаев заболевания гриппом. Случаев COVID-19 добавилось 1221.
За неделю в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей, по сравнению с прошлой неделей, остается стабильной. Заболеваемость гриппом снизилась на 12%. Заболеваемость COVID-19 остается на том же уровне, с небольшой тенденцией роста.
Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг) 69,7% проб оказались положительными в отношении гриппоподобных вирусов. Доля вируса гриппа А составляет 15,2%, гриппа В, SARS-CoV-2 и метапневмовируса человека (hMPV) в - по 3%. Доля респираторно-синцитиальных вирусов составила 9,1% от всех исследованных сентинельных проб. За неделю среди детей увеличилось количество случаев, связанных с риновирусами. При риновирусе характерны чих, насморк, иногда появляется также боль в горле. К детей могут быть также кашель и температура.
По данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболеваемости можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 как обширное.
По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на шестой неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 15 пациентов. По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 43 человека. С начала сезона из-за гриппа были госпитализирован 951 человек, 70% из них были старше 50 лет.
Обзор случаев гриппа с тяжелым течением заболевания (потребность в интенсивной терапии и смертельные случаи) основан на данных, переданных Клиническим комплексом Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больницей, Восточно-Таллиннской центральной больницей, Западно-Таллиннской центральной больницей, Ида-Вируской центральной больницей, больницами Нарвы, Пярну, Вильянди, Раквере, Валга, а также Южно-Эстонской больницей.
По их данным, из-за гриппа в интенсивной терапии нуждался 41 человек в возрасте 13–91 год. Один человек изначально был здоров, все остальные входили в группу риска по возрасту или хроническим заболеваниям. Один человек предварительно был здоров, остальные входили в группу риска либо по возрасту, либо по сопутствующим хроническим заболеваниям.
В этом сезоне из-за гриппа скончались 16 человек в возрасте 13-91 год, все из них входили в группу риска. По данным Департамента здоровья, один человек был здоров, остальные входили в группу риска либо по возрасту, либо по сопутствующим хроническим заболеваниям.
В течение недели был подтвержден 1221 случай заболевания COVID-19. По состоянию на утро среды, в больницах находились 122 пациента с COVID-19, 47 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались семь человек в возрасте 66-83 года, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.
По данным секвенирования, доля омикрон-штамма составляет 100%. Подвид омикрон-штамма BA.5 вместе с произошедшими от него подвидами до сих пор составляет более 77,5%.