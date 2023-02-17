Согласно еженедельному опросу Norstat, сейчас избиратели больше всего поддерживают Партию реформ, EKRE и Центристскую партию. Их предвыборные программы обещают много, но слишком абстрактны: например, избирателю неясна позиция центристов по теме однополых браков, реформисты непонятным образом хотят уменьшить гендерный разрыв в оплате труда, а EKRE - повысить рождаемость исключительно эстонцев. Для того, чтобы расшифровать размытые предвыборные обещания, Rus.Postimees побеседовал с молодыми членами партий, устроив им своего рода проверку знаний.
ОПРОС ⟩ Расшифровка предвыборных обещаний: молодые члены партий об однополых браках, танках и абортах
Центристская партия
Отвечает член Центристской партии Алекс Вайн.
В предвыборной программе Центристской партии сказано, что партия хочет обеспечить незамедлительную помощь психолога и/или психиатра для молодежи. Но как воплотить эту идею в жизнь, если у нас нехватка и психологов, и психиатров? Чтобы попасть бесплатно к специалисту, иногда требуется ждать и по полгода.
По словам Вайна, основная цель Центристской партии в этом вопросе - сделать так, чтобы психиатры могли консультировать детей в школах. «Многие дети испытывают стресс, неуверенность в себе - проблемы, которые они несут со школы. Хорошо, если эти проблемы будут решаться в школе, на месте», - говорит Вайн.
В программе центристов ничего не сказано об их позиции по поводу заключения однополых браков. Неясно, центристы «за» или «против».
«Я как представитель молодежи думаю, что если у людей есть такое желание, значит, у них должно быть на это право», - отвечает Вайн. На вопрос, какова все-таки позиция Центристской партии в целом, Вайн ответить не смог.
«Я говорю от лица молодежи: мы не против», - сказал политик.
Согласно предвыборной программе, центристы хотят бороться с домашним насилием следующим образом: создать систему поддержки для жертв; поддерживать приюты для женщин, пострадавших от насилия. Иными словами, бороться с последствиями. Но есть ли у центристов планы по предотвращению домашнего насилия?
«Предотвращать семейное насилие не всегда удается, потому что часто жертвы насилия боятся говорить о случившемся, соответственно, мы не всегда знаем, что происходит», - отвечает Вайн и добавляет, что искоренить проблему можно, если найти хороших специалистов, которые будут помогать жертвам раскрыться, довериться, рассказывать о проблемах и не бояться последствий.
Партия реформ
Отвечает вице-председатель Ныммеского отделения Партии реформ Гаспар Шабад.
В предвыборной программе Партии реформ указано, что партия поможет работодателям избежать гендерного разрыва в оплате труда. Однако каким образом этого достичь, сказано не было.
Шабад ответил, что главное - это ставить акцент на компетенции при выборе работника.
«Проблема может быть в том, что у человека есть барьеры, возникшие из-за прочих факторов, не зависящих от их компетентности. С этим нужно разбираться», - отметил политик. Шабад говорит, что, несмотря на это, Партия реформ не поддерживает меры по предоставлению преимущественных прав или привилегий для женщин, связанных с вопросами работы.
«Конечно, Партия реформ не поддерживает, как называют ее в Англии, позитивную дискриминацию. Мы выступаем за то, чтобы каждый человек, вне зависимости от своего пола или гендерной идентичности, мог доказать своими способностями, что он достоин рабочего места», - отвечает Шабад.
Согласно предвыборной программе, основная цель Партии реформ - это оборона Эстонии. Но чем защищать страну, если большая часть нашей оборонной техники отправляется в Украину?
По словам Шабада, это не проблема, и эстонское государство по-прежнему хорошо защищено: «Мы постоянно получаем новую оборонную технику. Правительство занимается тем, чтобы наше оснащение пополнялось: отдавая, мы всегда берем что-то взамен. ЕС уже вернул Эстонии сто миллионов, которые мы потратили на помощь Украине. Деньги, которые мы жертвуем, возвращаются нам из других мест».
Партия реформ также утверждает, что планирует внедрить план профилактики заболеваний: например, проводить регулярные медицинские осмотры жителей Эстонии, составлять индивидуальные планы оздоровления.
Как же это все реализовать, если иногда жители Эстонии не могут получить медицинскую помощь даже в случае уже поставленного человеку диагноза?
По словам Шабада, все зависит от того, о каких болезнях мы говорим. Например, если говорить о ментальном здоровье, то требуется сделать акцент на раннем обнаружении заболевания: «Мы могли бы опознавать такие болезни уже в детских садах, начальных классах, школах. То же касается проблем с зависимостями. Чем раньше заметить проблемы - тем выше вероятность, что будет меньше последствий для здоровья».
Говоря о ресурсах, Шабад заметил, что правительство старается и будет стараться находить средства для улучшения ситуации в здравоохранении: повышать зарплаты специалистам и повышать финансирование университетов.
Консервативная народная партия Эстонии
Отвечает член партии EKRE и кандидат в Рийгикогу Аат Пурье.
Один из пунктов предвыборной программы EKRE - «изменить общественное пространство на эстонское». Что это значит?
«Это значит, что мы хотим видеть в общественном пространстве больше рекламы на эстонском языке», - отвечает Пурье. Он подтвердил, что пункт касается рекламы и вывесок в общественном пространстве. То есть EKRE не собирается запрещать, например, слушать музыку на иностранном языке в общественном месте.
Также EKRE хочет повысить рождаемость эстонцев. Но если детей родит гражданка Эстонии славянской национальности, удовлетворит ли это запрос партии?
Пурье ответил коротко: «Если это гражданка Эстонии, то никакой проблемы не вижу».
Один из пунктов предвыборной программы EKRE гласит: «сократить число абортов без медицинских показаний различными мерами». Считает ли EKRE, что женщина должна рожать, даже если забеременела в результате сексуального насилия? Ведь физически она здорова.
«EKRE никогда не предлагал радикально запрещать аборты. Конечно, есть очень сомнительные случаи, которые случаются с женщинами. Такие, какие вы сейчас описали. Это особые случаи, на которые нужно смотреть по-другому», - отвечает Пурье.
После замечания о том, что формулировка все же сомнительна, так как медицинских показаний для аборта вследствие насилия может и не быть, Пурье повторил: «Как я уже сказал ранее, EKRE не собирается запрещать аборты».