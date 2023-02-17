ОПРОС ⟩ Расшифровка предвыборных обещаний: молодые члены партий об однополых браках, танках и абортах

Центристская партия

Отвечает член Центристской партии Алекс Вайн.

Алекс Вайн. Фото: Taavi Sepp

В предвыборной программе Центристской партии сказано, что партия хочет обеспечить незамедлительную помощь психолога и/или психиатра для молодежи. Но как воплотить эту идею в жизнь, если у нас нехватка и психологов, и психиатров? Чтобы попасть бесплатно к специалисту, иногда требуется ждать и по полгода.

По словам Вайна, основная цель Центристской партии в этом вопросе - сделать так, чтобы психиатры могли консультировать детей в школах. «Многие дети испытывают стресс, неуверенность в себе - проблемы, которые они несут со школы. Хорошо, если эти проблемы будут решаться в школе, на месте», - говорит Вайн.

В программе центристов ничего не сказано об их позиции по поводу заключения однополых браков. Неясно, центристы «за» или «против».

«Я как представитель молодежи думаю, что если у людей есть такое желание, значит, у них должно быть на это право», - отвечает Вайн. На вопрос, какова все-таки позиция Центристской партии в целом, Вайн ответить не смог.

«Я говорю от лица молодежи: мы не против», - сказал политик.

Согласно предвыборной программе, центристы хотят бороться с домашним насилием следующим образом: создать систему поддержки для жертв; поддерживать приюты для женщин, пострадавших от насилия. Иными словами, бороться с последствиями. Но есть ли у центристов планы по предотвращению домашнего насилия?