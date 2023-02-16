Сила соцсетей: проблемный столичный перекресток в считаные часы стал безопаснее

На прошлой неделе Центр надзора за дорожным движением сделал в Facebook публикацию, посвященную перекрестку бульваров Мере и Пыхья. Как оказалось, многие водители, ехавшие по бульвару Пыхья – осознанно или по невнимательности – игнорировали знак «уступи дорогу». По этой причине регулярно возникали аварийные ситуации.

В комментариях к публикации было предложено множество вариантов, как, по мнению участников движения, данный перекресток можно сделать более безопасным. Так, предлагалось разместить знак «уступи дорогу» ниже, поскольку нередко он мог остаться незамеченным. Также предлагалось перенести знак на несколько метров вперед, чтобы сделать его более заметным, либо добавить табличку, указывающую, что речь идет о месте пересечения с главной дорогой.

И вот, спустя неделю, стражи правопорядка сообщили, что утром в понедельник передали информацию в столичный Департамент транспорта, и уже через два часа на проблемном перекрестке появились новые дорожные знаки.