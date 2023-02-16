Латыш, сообщивший о неподобающем поведении Мехиса Виру: я бы никому и никогда не позволил так пялиться на моих дочерей

Руководитель Федерации легкой атлетики Латвии Дмитрий Милкевич стал одним из тех, кому еще в августе прошлого года на чемпионате мира U20 в Кали показалась странной манера общения Виру и его подопечной Кармен Бруус. Из-за этого было решено известить об этом и нашу федерацию.