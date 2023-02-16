Разные слухи о некорректном и неадекватном поведении тренера по легкой атлетике Мехиса Виру ходили в Эстонии годами. Но для того, чтобы делом занялись на официальном уровне, потребовалась официальная жалоба, которая поступила вовсе из Латвии.
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Латыш, сообщивший о неподобающем поведении Мехиса Виру: я бы никому и никогда не позволил так пялиться на моих дочерей
Латыш, сообщивший о неподобающем поведении Мехиса Виру: я бы никому и никогда не позволил так пялиться на моих дочерей
Руководитель Федерации легкой атлетики Латвии Дмитрий Милкевич стал одним из тех, кому еще в августе прошлого года на чемпионате мира U20 в Кали показалась странной манера общения Виру и его подопечной Кармен Бруус. Из-за этого было решено известить об этом и нашу федерацию.
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