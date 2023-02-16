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Латыш, сообщивший о неподобающем поведении Мехиса Виру: я бы никому и никогда не позволил так пялиться на моих дочерей

rus.postimees.ee
Латыш, сообщивший о неподобающем поведении Мехиса Виру: я бы никому и никогда не позволил так пялиться на моих дочерей
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Мехис Виру.
Мехис Виру. Фото: Mihkel Maripuu

Разные слухи о некорректном и неадекватном поведении тренера по легкой атлетике Мехиса Виру ходили в Эстонии годами. Но для того, чтобы делом занялись на официальном уровне, потребовалась официальная жалоба, которая поступила вовсе из Латвии.

Руководитель Федерации легкой атлетики Латвии Дмитрий Милкевич стал одним из тех, кому еще в августе прошлого года на чемпионате мира U20 в Кали показалась странной манера общения Виру и его подопечной Кармен Бруус. Из-за этого было решено известить об этом и нашу федерацию.

Эстонская и латвийская делегация размещались на том соревновании в Колумбии в одном отеле, из-за чего нашим соседям бросилась в глаза эта пара: седовласый Мехис Виру, который в этом году отмечает 60-летний юбилей и Кармен Бруус – на тот момент еще несовершеннолетняя.

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