Во вторник, 14 февраля, в 22:03 на 14-м километре дороги Тюри-Аркма в деревне Ретла в волости Тюри (Ярвамаа) произошло ДТП.
Автомобиль врезался в деревья, водитель скончался в больнице
Автомобиль врезался в деревья, водитель скончался в больнице
Руководитель Пайдеской группы ведения производств полицейского участка Центральной Эстонии Аннела Ээсмаа рассказала, что автомобиль Dodge Challenger, за рулем которого находился 33-летний мужчина, съехал в кювет.
«Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель был трезв, он имел действующие права», – добавила она.
На ДТП отреагировали и спасатели, так как автомобиль застрял между деревьями, в которые он врезался. Спасатели распилили деревья, чтобы вызволить пострадавшего.
Сегодня поступила информация, что вчера вечером водитель скончался в больнице.