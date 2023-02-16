Автомобиль врезался в деревья, водитель скончался в больнице

Руководитель Пайдеской группы ведения производств полицейского участка Центральной Эстонии Аннела Ээсмаа рассказала, что автомобиль Dodge Challenger, за рулем которого находился 33-летний мужчина, съехал в кювет.

«Водитель получил серьезные травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель был трезв, он имел действующие права», – добавила она.

На ДТП отреагировали и спасатели, так как автомобиль застрял между деревьями, в которые он врезался. Спасатели распилили деревья, чтобы вызволить пострадавшего.