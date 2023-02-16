Важно ⟩ Организация движения возле Балтийского вокзала изменится вплоть до середины мая

На участке Тоомпуйестеэ возле Балтийского вокзала для движения будет открыто по одной полосе в каждом направлении, движение сместится в сторону Старого города. Во время работ в Старый город можно будет проехать через улицу Нунне только со стороны Тынисмяги, левый поворот с Тоомпуйестеэ на улицу Нунне будет невозможен.

Автобусная и троллейбусная остановка «Балтийский вокзал» в направлении Мустамяэ будет перенесена примерно на 80 метров в сторону Мустамяэ - к гостинице Shnelli. Автобусные остановки № 1 и № 2 уездных линий будут временно размещены на платформе на территории автобусной парковки Балтийского вокзала.

Изменение организации движения связано со строительством техносетей в окрестностях Балтийского вокзала. Работы проводятся в рамках проекта масштабной реконструкции улицы Вана-Каламая, в результате которой будет создано качественное городское пространство, где будет комфортно и безопасно всем участникам движения – пешеходам, велосипедистам и водителям. Пешеходы смогут передвигаться от Балтийского вокзала в Старый город через Тоомпуйестеэ, не спускаясь в тоннель.

В общей сложности реконструкция Вана-Каламая займет почти год, работы должны завершиться в июле 2023 года. Городское пространство приобретет новый облик за счет современной уличной мебели, озеленения и площадей. Пешеходам и велосипедистам будет предоставлено больше пространства, чем автомобилям.