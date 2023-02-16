ФОТО ⟩ Есть планы на лето? В Вяэна-Йыэсуу ждет покупателя симпатичная дача

Дача расположена примерно в 25 километрах от центра Таллинна. Замечательное место для летнего отдыха сменит собственника за 129 000 евро. Посмотрим, что же предлагается за эти деньги! Дача 1994 года постройки, общей площадью 47,2 м2, на первом этаже гостиная с камином, кухня с дровяной печью и сауна. Этажом выше расположены две спальни.