Лошадиные истории: с чего начать, если желание сесть в седло непреодолимо

Считается, что верховая езда – удовольствие для богатых. На самом деле, это не совсем так. Еще одно расхожее мнение – что взрослому, который ни разу не сидел на лошади, нечего и начинать. Это тоже заблуждение – лошадей можно любить независимо от возраста и в седло сесть хоть на пенсии. Третье заблуждение – то, что столичный ипподром на Штромке закрыт и там ничего нет.