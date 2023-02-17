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Лошадиные истории: с чего начать, если желание сесть в седло непреодолимо

rus.postimees.ee
Лошадиные истории: с чего начать, если желание сесть в седло непреодолимо
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Конная прогулка: выезд на море это всегда радость и для всадников, и для лошадей.
Конная прогулка: выезд на море это всегда радость и для всадников, и для лошадей. Фото: Albert Privalov

Считается, что верховая езда – удовольствие для богатых. На самом деле, это не совсем так. Еще одно расхожее мнение – что взрослому, который ни разу не сидел на лошади, нечего и начинать. Это тоже заблуждение – лошадей можно любить независимо от возраста и в седло сесть хоть на пенсии. Третье заблуждение – то, что столичный ипподром на Штромке закрыт и там ничего нет.

«Жаль, что вокруг ипподрома столько шумихи, а из-за того, что в прошлом сезоне провели финальные бега, многие решили, что он закрылся, - говорит Татьяна Зубенок, хозяйка Medeum Stables, одной из расположенных на ипподроме конюшен. – А мы работаем, лошади никуда не делись и всегда можно прийти и покататься. Правда, все находятся в подвешенном состоянии, но в данный момент конюшни никуда не переехали и все работает».

Это значит, что тут любой желающий по-прежнему сможет не только выбраться на конную прогулку, но и поучиться верховой езде – возраст и сезон действительно не играют никакой роли, нужно просто желание.

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