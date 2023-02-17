Считается, что верховая езда – удовольствие для богатых. На самом деле, это не совсем так. Еще одно расхожее мнение – что взрослому, который ни разу не сидел на лошади, нечего и начинать. Это тоже заблуждение – лошадей можно любить независимо от возраста и в седло сесть хоть на пенсии. Третье заблуждение – то, что столичный ипподром на Штромке закрыт и там ничего нет.
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Лошадиные истории: с чего начать, если желание сесть в седло непреодолимо
Лошадиные истории: с чего начать, если желание сесть в седло непреодолимо
«Жаль, что вокруг ипподрома столько шумихи, а из-за того, что в прошлом сезоне провели финальные бега, многие решили, что он закрылся, - говорит Татьяна Зубенок, хозяйка Medeum Stables, одной из расположенных на ипподроме конюшен. – А мы работаем, лошади никуда не делись и всегда можно прийти и покататься. Правда, все находятся в подвешенном состоянии, но в данный момент конюшни никуда не переехали и все работает».