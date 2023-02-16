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Не упустите возможность: скоро начнется распределение субсидии на покупку электромобиля

rus.postimees.ee
Не упустите возможность: скоро начнется распределение субсидии на покупку электромобиля
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Электромобиль. Снимок иллюстративный.
Электромобиль. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi

С 27 февраля Центр инвестиций в окружающую среду (KIK) начнет прием заявок на получение субсидии на приобретение электромобиля и электровелосипеда с коляской, купленных с 6 февраля 2023 года.

Размер пособия составит в случае электромобиля 4000 евро для юридических лиц и 5000 для физических лиц, а в случае электровелосипеда с коляской – 1000 евро для юридических лиц и 1250 евро для физических лиц, сообщает Rus.ERR.

Заявку могут подавать все физические лица, имеющие эстонский личный код, и зарегистрированные в Эстонии юридические лица, за исключением государственных учреждений и учреждений местного самоуправления.

Последнее ограничение не распространяется на общественно-правовые лица юридические и конституционные учреждения, а также учреждения, подведомственные волостным или городским властям.

Для ходатайства о пособии необходимо сначала купить электромобиль, после чего подать заявку в течение двух месяцев с момента его регистрации.

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