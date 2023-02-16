Не упустите возможность: скоро начнется распределение субсидии на покупку электромобиля

Размер пособия составит в случае электромобиля 4000 евро для юридических лиц и 5000 для физических лиц, а в случае электровелосипеда с коляской – 1000 евро для юридических лиц и 1250 евро для физических лиц, сообщает Rus.ERR.

Заявку могут подавать все физические лица, имеющие эстонский личный код, и зарегистрированные в Эстонии юридические лица, за исключением государственных учреждений и учреждений местного самоуправления.

Последнее ограничение не распространяется на общественно-правовые лица юридические и конституционные учреждения, а также учреждения, подведомственные волостным или городским властям.