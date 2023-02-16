На заседании в четверг, 16 февраля, правительство одобрило решение выделить Министерству экономики и коммуникаций 8,7 миллионов евро для обеспечения покрытия разницы доходов и расходов Eesti Raudtee за 2022 год.
Почти девять миллионов евро: правительство «залатает дыру» в бюджете Eesti Raudtee
В прошлом году расходы Eesti Raudtee превысили доходы предприятия на 20,7 миллионов евро. Государство, в свою очередь, сочло необходимым выделить компенсацию в размере 12 миллионов евро.
Недостающие 8,7 миллионов евро решено было выделить из резерва бюджета правительства, так как в государственном бюджете на 2022 год и действующей бюджетной стратегии недостаточно средств, то же касается бюджета Министерства экономики и коммуникаций.
В начале февраля в министерстве подали заявку на покрытие разницы расходов и доходов Eesti Raudtee. При этом министерство спрогнозировало недостаток средств компании в несколько десятков миллионов и в ближайшие годы. Ситуация усугубляется и введенными против России и Беларуси санкциями и продолжающимся давлением относительно цен на энергоносители и затраты на оплату труда.
Если в прошлом году из государственного бюджета было выделено 12 миллионов евро, то, по прогнозу Министерства экономики и коммуникаций, в этом году сумма финансовой поддержки составит 25,9 миллионов евро, в 2024 году - 24,9 миллиона евро, в 2025 году - 29,5 миллионов евро, а в 2026 году - все 32,3 миллиона евро.
Помимо этого, в министерстве видят необходимость в дополнительном финансировании, которое в этом году исчисляется 4,3 миллионами евро, в следующем году - 7,2 миллионами евро, в 2025 году - 4,7 миллионами евро и 5,7 миллионами евро в 2026 году.