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Теперик: Израиль может помочь оружием Украине, чтобы осадить Иран, Китай может подставить плечо России в пику Западу

Павел Соболев
, журналист
Теперик: Израиль может помочь оружием Украине, чтобы осадить Иран, Китай может подставить плечо России в пику Западу
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  • Если Израиль станет поставлять оружие Украине, он едва ли скажет об этом открыто
  • Россия производит очень примитивное оружие, но и таким оружием можно убить много людей
  • На Западе популярны мечты о невозможном: чтобы и Украина победила, и Путин остался бы в Кремле

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в условиях дефицита боеприпасов у обеих сторон конфликта в Украине эта война превращается в логистическую гонку. О том, каковы шансы у Украины и Запада выиграть эту гонку у страны-агрессора, в очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, рассуждал исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик.

- Глава МИДа Израиля Эли Коэн вчера прибыл в Киев. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала войны. До сих пор Израиль отказывался поставлять Украине оружие, и вчера Коэн снова говорил, что Израиль поможет Украине медицинским оборудованием и системами тревоги, но не всегда ведь обо всем говорится открыто. Можно ли предполагать, что визит Коэна в Киев - это признак того, что Израиль готов изменить свою позицию в вопросе об оружейных поставках Украине?

- Вы совершенно правы в том, что не все говорится открыто, и про Израиль очень хорошо известно, что он просто не любит афишировать те меры по оказанию военно-технической помощи, которые он принимает. Это касается помощи любым странам, и в том числе, конечно, и помощи Украине. Ко всем прочему, тут ведь есть и еще один игрок, который своими действиями, по сути, непроизвольно подталкивает Израиль к тому, чтобы оказать военную помощь Украине…

- Это Иран?

- Абсолютно верно. Всем понятно, что закулисные переговоры между Россией и Ираном продолжаются, что угроза получения Россией от Ирана дронов или какого-то другого вооружения по-прежнему сохраняется. На фоне этих переговоров Израиль сознательно шлет сигналы уже не столько Украине или России, а именно Ирану, сигналы, что Израиль готов начать оказывать Украине и военно-техническую поддержку.

- Министр обороны Германии Борис Писториус сказал на этой неделе, что к теме поставок Украине истребителей можно будет вернуться через 3-4 месяца. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в вопросе поставок Украине самолетов Польше приходится оказывать на союзников более заметное давление, чем было в случае с танками. Он добавил, что у Польши всего 48 истребителей F-16, но у союзников есть гораздо больше. Что могло бы сдвинуть вопрос о поставках Украине истребителей с мертвой точки?

- Очень многое будет зависеть от того, что происходит на фронте. Как мы знаем, так называемое «зимнее наступление» российских войск уже началось. Многие эксперты предполагают, что к середине или к концу марта это наступление войдет в фазу кульминации, после чего пойдет на спад, что даст украинской армии возможности проводить контрнаступления на разных участках фронта.

Сама ситуация на поле боя может сдвинуть сроки принятия решений по поставкам Украине самолетов в положительную для Украины сторону. При этом союзникам Украины в любом случае придется договариваться, какая страна какие модели самолетов сможет поставить.

Польша активно агитирует за это решение, также его поддерживает Швеция. Пусть Швеция делает это осторожно, но она уже подтвердила свою готовность помочь Украине самолетами «Грипен». Однако среди союзников Украины есть немало стран, у которых истребителей гораздо больше, чем у Польши или Швеции, при этом эти страны находятся куда дальше от зоны военных действий.

Это Франция, Великобритания, Испания. Это, разумеется, и США. Это Канада. Коммуникации, которые будут вестись именно между этими странами, в один момент обязательно закончатся решением о поставках Киеву самолетов.

- Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал на этой неделе, что война в Украине превратилась в логистическую гонку, так как и Россия, и Украина сталкиваются с огромными проблемами в доставке боеприпасов и оружия на передовую. Можно ли надеяться, что в этой гонке Запад выиграет у России, ведь Запад не под санкциями, не страдает от коррупции?

- Да, у Запада есть в этой гонке хорошие перспективы. Сейчас у политиков появилась очередная возможность убедиться, что при проведении любых военных кампаний логистика играет огромную роль. И уж тем более - в условиях полномасштабной войны. Очень многое зависит не только от умелого командования, от правильных передвижений войск, но и от их снабжения.

Очевидно, что Россия сейчас тоже увеличила объемы и темпы своего военного производства. Есть данные, что российские предприятия этого сектора работают сейчас в три смены. У России еще есть ресурсы для того, чтобы производить военную продукцию.

Конечно, Россия не производит какие-то высокоточные системы. Россия производит очень глупое оружие, но все равно это оружие является смертоносным. И это оружие идет на фронт.

Под санкциями России производить оружие труднее, но, к сожалению, есть сигналы, что некоторые страны готовы помогать России. Это может делать Китай, в меньшей степени - Северная Корея. Если Китай будет продолжать неофициально поставлять России какие-то комплектующие для оборонной промышленности, то ситуация для Украины может ухудшиться.

На Западе есть политики, которые говорят, что нельзя совсем уж завалить Украину поставками самого разного оружия, потому что, мол, это может спровоцировать Китай на оказание оружейной помощи России. В общем, эта логистическая гонка уже вовсю идет, и нужно понимать, что Западу она будет стоить не только большого количества времени, но и большого количества денег.

Ко всему прочему, западные страны являются демократическими странами, а это значит, что решения об объемах поддержки Украины могут быть пересмотрены после очередных выборов. В зависимости от результатов выборов в конкретной стране ее поддержка Украины может остаться на нынешнем уровне или же сократиться.

- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила на этой неделе, что независимо от того, когда и как закончится война, необходимо обеспечить гарантии, чтобы Россия не развязала ее снова, что верить на слово Путину или тому, кто встанет во главе России после него, нельзя будет даже после окончания войны. Нуланд даже сказала, что военные цели на территории Крыма абсолютно легитимны для Украины. Можно ли сказать, что к настоящему моменту представления Украины и ее союзников о том, как должна быть закончена эта война, полностью совпадают? Или еще остаются какие-то разночтения?

- Этих разночтений становится все меньше и меньше. Однако и внутри самой Украины могут существовать разные мнения насчет того, что будет считаться в этой войне победой. И в представлениях западных политиков об этом тоже могут быть отличия.

Разумеется, в большинстве случаев под победой понимается полное восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация всех территорий, которые сейчас оккупированы. Включая Крым. Деоккупация и наведение на этих территориях порядка. В этом между Украиной и Западом есть уже практически полное согласие.

Однако когда речь идет о победе Украины, нужно все-таки говорить и о том, над кем или над чем будет одержана эта победа. Допустим, Украина победила, Владимир Путин уходит из Кремля. Живым или мертвым. К примеру, уходит даже на скамью международного трибунала. Но можно ли будет считать, что победа одержана, если на место Путина в России придет лидер, который будет придерживаться тех же самых взглядов?

Будет ли это победой, если такой человек будет подписывать от имени России акт о капитуляции, акт о готовности выплачивать Украине репарации? Можно ли будет поверить, что Россия на самом деле станет выплачивать эти репарации? После всех тех ужасов, которые Россия совершила во время этой войны, после всей той лжи, которая льется со стороны Кремля уже больше десяти лет?

Все эти вопросы до сих пор не имеют ответов. Но ответы на них нужно искать уже сейчас, нужно, чтобы внутри самих западных демократий начинались бы уже соответствующие дискуссии.

Ведь до сих пор на Западе есть немало политиков, которые, с одной стороны, хотят, чтобы Украина выиграла бы войну и вернула бы себе все свои территории, и в то же время считают, что хорошо бы вернуть Россию в то состояние, в котором она была до 24 февраля 2022 года. И ради этой цели, мол, нужно не обидеть Путина и Кремль слишком уж сильно.

Люди, которые считают, что это возможно, просто выдают желаемое за действительное. В настроениях западных политиков можно увидеть много неопределенности в этом вопросе. Много наивности. Некоторые политики просто не в состоянии осознать, что в случае полной победы Украины в этой войне, которая автоматически будет и победой поддерживавшего Украину Запада, возвращение России к довоенному состоянию просто невозможно.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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