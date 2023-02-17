Теперик: Израиль может помочь оружием Украине, чтобы осадить Иран, Китай может подставить плечо России в пику Западу

- Глава МИДа Израиля Эли Коэн вчера прибыл в Киев. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала войны. До сих пор Израиль отказывался поставлять Украине оружие, и вчера Коэн снова говорил, что Израиль поможет Украине медицинским оборудованием и системами тревоги, но не всегда ведь обо всем говорится открыто. Можно ли предполагать, что визит Коэна в Киев - это признак того, что Израиль готов изменить свою позицию в вопросе об оружейных поставках Украине?

- Вы совершенно правы в том, что не все говорится открыто, и про Израиль очень хорошо известно, что он просто не любит афишировать те меры по оказанию военно-технической помощи, которые он принимает. Это касается помощи любым странам, и в том числе, конечно, и помощи Украине. Ко всем прочему, тут ведь есть и еще один игрок, который своими действиями, по сути, непроизвольно подталкивает Израиль к тому, чтобы оказать военную помощь Украине…

- Это Иран?

- Абсолютно верно. Всем понятно, что закулисные переговоры между Россией и Ираном продолжаются, что угроза получения Россией от Ирана дронов или какого-то другого вооружения по-прежнему сохраняется. На фоне этих переговоров Израиль сознательно шлет сигналы уже не столько Украине или России, а именно Ирану, сигналы, что Израиль готов начать оказывать Украине и военно-техническую поддержку.