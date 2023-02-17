В студии Postimees Дмитрий Теперик: сможет ли Украина раньше России восполнить дефицит боеприпасов?

- Пентагон объявил о присуждении двум компаниям госконтрактов на 522 млн долларов для производства снарядов калибром 155 мм для ВСУ. Поставки снарядов в Украину должны начаться в марте этого года. Франция и Австралия тоже обещают нарастить производство снарядов этого калибра для ВСУ. Такие решения свидетельствуют, что западные страны считают, что ближайшие месяцы будут определяющими в войне? Поэтому так быстро раздаются контракты и налаживается производство?

- Министр обороны Германии Борис Писториус сказал на этой неделе, что к теме поставок Украине истребителей можно будет вернуться через 3-4 месяца. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в вопросе поставок Украине самолетов Польше приходится оказывать на союзников более заметное давление, чем было в случае с танками. Он добавил, что у Польши всего 48 истребителей F-16, но у союзников есть гораздо больше. Что могло бы сдвинуть вопрос о поставках Украине истребителей с мертвой точки?

- Глава МИДа Израиля Эли Коэн вчера прибыл в Киев. Это был первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала войны. До сих пор Израиль решительно отказывался поставлять Украине оружие, но публично заявлял о готовности помочь усовершенствовать систему предупреждения о ракетном нападении, а также поставлял гуманитарную помощь. Может ли состоявшийся визит главы МИДа Израиля в Киев быть признаком того, что Израиль готов изменить свою позицию в вопросе об оружейной поддержке Украины?