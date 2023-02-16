Устранена авария, из-за которой произошло отключение электричества в районе Лаагри под Таллинном

По уточненным данным, авария произошла из-за подрядчика Elering, у которого во время демонтажных работ обесточенный кабель упал на работавшие линии электропередач. Это привело к короткому замыканию и обесточиванию клиентов подстанции Топи.

В остальных регионах Эстонии нет проблем со снабжением электричества в сети Elering.