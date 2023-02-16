К 14.20 в четверг Elering ликвидировал аварию в районе Лаагри под Таллинном, подстанция Топи и питающие ее линии электропередач вновь работают.
Устранена авария, из-за которой произошло отключение электричества в районе Лаагри под Таллинном
Устранена авария, из-за которой произошло отключение электричества в районе Лаагри под Таллинном
По уточненным данным, авария произошла из-за подрядчика Elering, у которого во время демонтажных работ обесточенный кабель упал на работавшие линии электропередач. Это привело к короткому замыканию и обесточиванию клиентов подстанции Топи.
В остальных регионах Эстонии нет проблем со снабжением электричества в сети Elering.
Компания Elektrilevi объявила о том, что сегодня в Ласнамяэ будет произведено плановое отключение электроэнергии. «Отключение необходимо в связи с ремонтом подстанции. Мы понимаем, какие неудобства вызовет отключение, но оно необходимо для обеспечения надежности электросети», - говорится в сообщении Elektrilevi.