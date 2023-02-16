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В Лаагри перебои с электричеством

BNS
В Лаагри перебои с электричеством
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Карта отключений электричества.
Карта отключений электричества. Фото: скриншот

Линии, питающие расположенную вблизи Таллинна подстанцию Топи, в четверг временно вышли из строя, поэтому в районе Лаагри отключено электричество.

По предварительным данным, закрепленный на земле провод упал на две линии Elering и привел к короткому замыканию, оставив без питания подстанцию Топи.

Подачу электричества в районе вернут в течение нескольких часов.

В остальных регионах Эстонии нет проблем со снабжением электричества в сети Elering.

Компания Elektrilevi объявила о том, что сегодня в Ласнамяэ будет произведено плановое отключение электроэнергии. «Отключение необходимо в связи с ремонтом подстанции. Мы понимаем, какие неудобства вызовет отключение, но оно необходимо для обеспечения надежности электросети», - говорится в сообщении Elektrilevi.

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