В Лаагри перебои с электричеством

По предварительным данным, закрепленный на земле провод упал на две линии Elering и привел к короткому замыканию, оставив без питания подстанцию Топи.

В остальных регионах Эстонии нет проблем со снабжением электричества в сети Elering.

Компания Elektrilevi объявила о том, что сегодня в Ласнамяэ будет произведено плановое отключение электроэнергии. «Отключение необходимо в связи с ремонтом подстанции. Мы понимаем, какие неудобства вызовет отключение, но оно необходимо для обеспечения надежности электросети», - говорится в сообщении Elektrilevi.