Линии, питающие расположенную вблизи Таллинна подстанцию Топи, в четверг временно вышли из строя, поэтому в районе Лаагри отключено электричество.
В Лаагри перебои с электричеством
В Лаагри перебои с электричеством
По предварительным данным, закрепленный на земле провод упал на две линии Elering и привел к короткому замыканию, оставив без питания подстанцию Топи.
Подачу электричества в районе вернут в течение нескольких часов.
В остальных регионах Эстонии нет проблем со снабжением электричества в сети Elering.
Компания Elektrilevi объявила о том, что сегодня в Ласнамяэ будет произведено плановое отключение электроэнергии. «Отключение необходимо в связи с ремонтом подстанции. Мы понимаем, какие неудобства вызовет отключение, но оно необходимо для обеспечения надежности электросети», - говорится в сообщении Elektrilevi.