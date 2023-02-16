Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на выпад норвежских СМИ о том, что некоторые российские лыжники не были ни разу протестированы РУСАДА в 2022 году, пишет «Чемпионат».
Елена Вяльбе резко прокомментировала подозрения, что некоторых российских лыжников не тестируют на допинг
«К сожалению, меня уже даже не удивляют все эти статьи норвежских СМИ. Если они руководствуются опубликованной статистикой РУСАДА за 2022 год, то оба спортсмена в ней присутствуют. Но отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле FIS. И именно по программе FIS, а не РУСАДА, к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы в соответствии с антидопинговыми правилами. И статистика по пробам, отобранным по запросу FIS, не отражается в статистике РУСАДА», — прокомментировала Вяльбе.
Напомним, что накануне трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон усомнился в «чистоте» российских лыжников в период отстранения от международных соревнований и предложил перед возвращением поместить их в карантин.
«Если война закончится, возвращение россиян будет прецедентом. Я не знаю, как его отработает WADA, потому что они тоже всё это время были в стороне. Мы должны просто позволить им вернуться, не зная, чем они занимались в России? Опасаюсь ли я каких-то инсинуаций? Я не верю всему, но почти убеждён, что некоторые поверят», — приводит слова Хальфварссона Nettavisen.