Telia заблокировала более двух с половиной миллионов мошеннических звонков

По словам руководителя отдела управления рисками Telia Андреаса Мейстера, в прошлом году увеличилось количество различных кибератак и схем мошенничества, и мошеннические звонки не стали исключением.

«К сожалению, тенденция подобных мошеннических звонков нарастает, и подобные попытки ежедневно предпринимаются и в направлении наших клиентов», – отметил Мейстер.

Всего за 2022 год системы безопасности Telia заблокировали 2,51 миллиона звонков. Это были так называемые звонки Wangiri, также известные как односекундные или пропущенные звонки. Цель таких звонков – сделать короткий пропущенный звонок и побудить людей перезвонить на неизвестный иностранный номер, что обычно приводит к тому, что звонящему позже выставляется крупный счет.

По словам руководителя отдела управления рисками Telia, в течение многих лет в группе Telia Company используется система массовой блокировки звонков, которая позволяет идентифицировать и блокировать звонки Wangiri.

«Благодаря этому решению мы ежемесячно предотвращаем большое количество звонков Wangiri в Эстонии. Так как Эстония – маленькая страна, количество мошеннических звонков в нашу сторону довольно невелико. Для сравнения, в прошлом году Telia заблокировала почти 30 миллионов звонков Wangiri в направлении Швеции, а в Норвегии – более 70 миллионов», – добавил Мейстер.

Страны, из которых в прошлом году поступали мошеннические звонки Wangiri в Эстонию, разбросаны по всему миру. Однако наибольшее количество таких звонков, заблокированных фильтрами безопасности Telia, поступило из Швеции, Финляндии, Чехии, Литвы, Ирландии, Латвии, Польши, Нидерландов и Австрии. При этом мошеннические звонки в Эстонию также поступали из достаточно отдаленных точек мира, таких как Сенегал, Танзания, Тунис, Судан и пр.

По словам руководителя отдела управления рисками Telia Андреаса Мейстера, не стоит перезванивать на незнакомые номера из-за границы.