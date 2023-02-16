Война в Украине изменила кинематограф Европы: огненные премьеры Берлинале 2023

В этом году впервые красный берлинский медведь поменял цвет. На лацкане пиджака Карло Шатриана, художественного руководителя Берлинского кинофестиваля, еще на пресс-конференции 23 января был замечен значок, изображающий медведя в цветах украинского флага. И конъюнктура тут ни при чем.

В основном конкурсе - 19 фильмов. Среди претендентов на «Золотого медведя» - французский мэтр Филипп Гаррель, живущая в Берлине иранка Эмили Атеф, матриарх немецкого кино Маргарет фон Тротта и один из его ключевых мастеров среднего поколения Кристиан Петцольд. Есть в основном конкурсе и целых две анимационные картины производства Китая и Японии. Но основной предметный интерес, конечно, прикован к Украине как участнику и объекту изображения.

На презентации фестиваля - кадр из фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана «Сверхдержава» о Владимире Зеленском. Фото: FABRIZIO BENSCH/REUTERS

Центральное событие фестиваля – «Сверхдержава» (Superpower) Шона Пенна и Аарона Кауфмана, материал которой был снят в первые дни российского вторжения в Украину. Авторы были с визитом в Киеве в феврале 2022 года и стали непосредственными свидетелями вызова, который принял и выдержал президент Владимир Зеленский. Документальный фильм о комике, поднявшемся на вершину власти, обернулся историей о том, как в считанные дни чиновник высокого ранга становится лидером нации и встает у руля истории.