73-й Берлинский кинофестиваль начал работу 16 февраля. Самый политически заряженный в тройке главных европейских киносмотров - без гламура Канн и эстетства Венеции. Самый радикальный по составу программ и взглядам участников. Берлинале - зеркало будущего кино, в которое смотрится думающая публика.
Война в Украине изменила кинематограф Европы: огненные премьеры Берлинале 2023
В этом году впервые красный берлинский медведь поменял цвет. На лацкане пиджака Карло Шатриана, художественного руководителя Берлинского кинофестиваля, еще на пресс-конференции 23 января был замечен значок, изображающий медведя в цветах украинского флага. И конъюнктура тут ни при чем.
В основном конкурсе - 19 фильмов. Среди претендентов на «Золотого медведя» - французский мэтр Филипп Гаррель, живущая в Берлине иранка Эмили Атеф, матриарх немецкого кино Маргарет фон Тротта и один из его ключевых мастеров среднего поколения Кристиан Петцольд. Есть в основном конкурсе и целых две анимационные картины производства Китая и Японии. Но основной предметный интерес, конечно, прикован к Украине как участнику и объекту изображения.
Центральное событие фестиваля – «Сверхдержава» (Superpower) Шона Пенна и Аарона Кауфмана, материал которой был снят в первые дни российского вторжения в Украину. Авторы были с визитом в Киеве в феврале 2022 года и стали непосредственными свидетелями вызова, который принял и выдержал президент Владимир Зеленский. Документальный фильм о комике, поднявшемся на вершину власти, обернулся историей о том, как в считанные дни чиновник высокого ранга становится лидером нации и встает у руля истории.
Другая важная украинская картина – импрессионистский док «Железные бабочки» (Iron Butterflies) Романа Любого, только что показанный на фестивале в Сандэнсе, который наряду с Берлинале является важнейшим смотром всего передового, что есть в мире кино. В названии фильма отражено иносказательное обозначение осколков шрапнели, разлетающейся при взрыве ракеты, выпущенной ЗРК «Бук». Именно из такого комплекса был поражен самолет рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Среди других украинских картин Берлинале-2023 – ностальгическое кино молодого автора для молодежи («Ты меня любишь?» (Tи мене любиш?) Тони Ноябревой), снятый одним кадром короткий метр «Это свидание» (It’s a Date) Нади Парфан, еще одна жесткая картина о подростках на Донбассе («Мы не погаснем» (Mи не згаснемо) Алисы Коваленко).
В конкурсной секции Encounters представлена картина «Восточный фронт» (Cхiдний фронт), снятая совместно одесситом Евгением Титаренко и живущим в Латвии Виталием Манским. В центре картины – судьба добровольца Евгения, ушедшего на фронт в санитарный батальон. Материал снимался в самой гуще военных действий в течение шести месяцев.
В той же секции Encounters представлена единственная картина, снятая в России. Это «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, снятая без государственной поддержки и рассказывающая о столкновении юной героини, мечтающей уехать из дома, с жестокими традициями семейных отношений на Кавказе. Автор фильма – выпускница знаменитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, наряду с Кантемиром Балаговым и Кирой Коваленко.
Жюри основного конкурса возглавляет американская актриса, режиссер и сценарист Кристен Стюарт. В команду также вошли режиссер Джонни То (Гонконг), актриса Гольшифте Фарахани (Иран/Франция) режиссеры и сценаристы Валеска Гризебах (Германия) и Раду Жуде (Румыния) и другие. В жюри конкурса ФИПРЕССИ (Международной федерации кинокритиков) входят представители балканских стран и Украины.
Почетного Золотого медведя за достижения в профессии получит Стивен Спилберг. Операторский приз за вклад в кинематограф (Berlinale Camera) будет вручен Каролин Шампетье, снявшей за 40 лет свыше 120 картин, в том числе главные картины великого Леоса Карракса.
73-й Берлинский кинофестиваль продлится 10 дней и завершится 26 февраля.