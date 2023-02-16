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Фото и видео ⟩ Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Таллинн

rus.postimees.ee
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Таллинн
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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в четверг в Эстонию, чтобы встретиться с премьер-министром Кайей Каллас (Партия реформ) и министром обороны Ханно Певкуром (Партия реформ) и обсудить вопросы НАТО, поддержки Украины и оборонного сотрудничества между двумя странами.

Остин прибыл в Таллинн около 13:00 и был встречен в аэропорту министром обороны Ханно Певкуром. Из аэропорта Остин направился на встречу с премьер-министром.

Во второй половине дня министр обороны Певкур встретится с Остином, а в 16:00 состоится совместная пресс-конференция.

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