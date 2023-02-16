Фото и видео ⟩ Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Таллинн

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в четверг в Эстонию, чтобы встретиться с премьер-министром Кайей Каллас (Партия реформ) и министром обороны Ханно Певкуром (Партия реформ) и обсудить вопросы НАТО, поддержки Украины и оборонного сотрудничества между двумя странами.