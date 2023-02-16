Кадриорг и Рейди-теэ соединит новая велосипедная дорожка

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, соединяющий парк Кадриорг и Рейди-теэ велосипедный маршрут давно ожидал разработки.

«Как Рейди-теэ, так и улица Поска, которая в ходе реконструкции обзавелась сетью велосипедных и пешеходных дорожек, являются очень удобными и популярными местами для передвижения на велосипеде. Теперь мы собираемся построить велодорожку непосредственно между ними, чтобы создать логичный и безопасный коридор для велосипедистов, который отделит их от других участников дорожного движения», - сказал Свет.

Запланированный велосипедный маршрут соединит Рейди-теэ и улицу Поска, заменив существующую пешеходную дорожку. Планируется построить велодорожку с асфальтовым покрытием шириной 3 метра и мощеную пешеходную дорожку шириной 2,5 метра. Покрытие пешеходной дорожки соответствует характеру местности и позволит создать комфортные условия для прогулок с детскими колясками, а также передвижения с помощью роллаторов и инвалидных кресел.

Познакомиться с эскизом и выразить свое мнение относительно проекта можно на сайте https://www.tallinn.ee/et/poska-reidi (на эстонском языке). Предложения принимаются до 2 марта.