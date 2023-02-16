Община, которая борется за сохранение небольшой школы, считает, что решение волостного собрания от 18 января упразднить одну школьную ступень как не берет в расчет их мнение, так и нарушает закон.
Для подписчиков
«Наше мнение не учли»: люди собираются идти в суд, чтобы защитить школу
«Наше мнение не учли»: люди собираются идти в суд, чтобы защитить школу
В эту среду на заседании волостного собрания ходатайствовали об отмене принятого в январе решения. В проекте, подготовленном находящейся в оппозиции Эвой Круузе, было три возражения.