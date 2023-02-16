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«Наше мнение не учли»: люди собираются идти в суд, чтобы защитить школу

Анника Аувяэрт
«Наше мнение не учли»: люди собираются идти в суд, чтобы защитить школу
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Местные жители собираются идти в суд, чтобы сохранить школу.
Местные жители собираются идти в суд, чтобы сохранить школу. Фото: Mailiis Ollino

Община, которая борется за сохранение небольшой школы, считает, что решение волостного собрания от 18 января упразднить одну школьную ступень как не берет в расчет их мнение, так и нарушает закон.

В эту среду на заседании волостного собрания ходатайствовали об отмене принятого в январе решения. В проекте, подготовленном находящейся в оппозиции Эвой Круузе, было три возражения.

Первое: в производстве проекта реорганизации не была учтена народная инициатива, собравшая более 400 подписей в поддержку сохранения девятиклассной школы. Второе: решение было принято без официальной позиции комиссии по образованию. Третье: предложенный родителями вариант использования спонсора даже не обсуждался.

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