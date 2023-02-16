В Ида-Вирумаа начнут производить тепло из геотермальной энергии

11 января Eesti Energia AS и Geothermal Baltic OÜ подписали соглашение о намерениях, на основании которого Geothermal Baltic начнет строительство геотермальной испытательной скважины на территории Enefit Power в Нарве. Если пилотный проект будет успешным, решение обеспечит город Нарву «зеленой» теплоэнергией по конкурентоспособной цене и без выбросов CO2.

«Мы постоянно ищем лучшие технологии и партнеров в мире, чтобы предлагать нашим клиентам доступную энергию с минимальным воздействием на окружающую среду. Тепло, хранящееся в земной коре, является таким же источником возобновляемой энергии, как ветер и солнце, использование которого поможет нам достичь углеродно-нейтрального производства энергии», – сказал член правления Eesti Energia Маргус Вальс. «В Нарве мы собираемся вместе с партнерами проверить, возможно ли использование геотермальной энергии в более широких масштабах в Эстониии».

Нарва – вторая по величине сеть централизованного теплоснабжения в Эстонии, обеспечивающая теплом регион с населением около 60 000 человек. Сегодня тепло в Нарве производится на станции совместного производства Enefit Power и предлагается жителям города по самой низкой в Эстонии цене – 39,83 евро за мегаватт-час. «Если пилотный проект окажется успешным, в будущем мы сможем предложить жителям Нарвы углеродно-нейтральное отопление по разумной цене», – добавил Вальс.