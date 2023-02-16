Интерьер, своим внешним видом напоминающий оранжерею, с нами надолго, если не навсегда. Растения создают дома уют, улучшают атмосферу, добавляют красок и жизни. К сожалению, зеленые питомцы могут быть капризными. Если не предложить растению подходящий уход, оно начнет хиреть и станет не украшением интерьера, а вовсе наоборот.
Полезно знать: как заботиться о комнатных растениях, чтобы не погубить их
Руководитель магазина K-rauta в Тонди Эвели Уйбометс рассказала, как выбирать комнатные растения и как заботиться о них, чтобы не загубить.
Не заливайте
Избыточный полив – гораздо более распространенная проблема, чем недостаточный. Очень мало таких растений, которые требуется поливать каждый день или через день. Зимой большинству растений и вовсе требуется режим отдыха и более редкий, чем летом, полив. Исключением являются, например, цветущие орхидеи, которые нужно поливать часто. Универсальный совет о частоте полива растений дать сложно – все зависит от конкретного растения. Спросить совета можно у продавца при покупке растения или на тематическом форуме. Единственный универсальный принцип: избыточным поливом навредить растению гораздо проще, чем недостаточно частым. Судьбоносное значение для растений зачастую имеют застаивающаяся на дне горшка вода и хозяин, который каждую неделю усердно подливает еще больше. За небольшими исключениями растения любят обильный, но редкий полив, а не частый и поверхностный. Потребность в поливе также зависит от температуры и влажности воздуха – чем теплее и суше в помещении, тем чаще растение хочет пить. Важно помнить, что растение не поливают, если земля еще мокрая или влажная с прошлого полива. Кроме того, растения следует поливать водой комнатной температуры, а ни в коем случае не холодной или горячей водой.
Руководствуйтесь внутренним климатом
Любое растение может расти в помещении, но не в любом помещении. Многим растениям не нравится теплый сухой воздух в квартирах с центральным отоплением, но есть и растения, которые именно такой климат и предпочитают. Подходящим комнатным растением для вечно занятого человека, который живет в квартире, может стать кактус или суккулент – этим растениям требуется минимум ухода и редкий полив (раза в три недели будет вполне достаточно). Учитывать стоит то, что даже растения, которые любят тепло, будут не рады жить у отопительного прибора или над ним. Любой источник тепла сушит воздух, а большинству растений нужна влажность. Даже тропическое растение не будет радо стоять на полу с подогревом. В продаже можно найти цветочные горшки на ножках и специальные подставки под горшок. Оба варианта позволят воздуху циркулировать под растением.
При необходимости увлажняйте воздух
Если растение начинает желтеть и сбрасывать листья, это, как правило, симптом не недостаточного полива, а сухого воздуха. Часто такое случается во время отопительного сезона, в особенности в квартирах с центральным отоплением. Измерить влажность воздуха можно при помощи гигрометра, а идеальная для растений влажность воздуха составляет 40–60 процентов. Если воздух в помещении стабильно сухой, имеет смысл обзавестись увлажнителем воздуха. Если же проблема сухого воздуха носит временный характер, то можно обойтись опрыскиванием растений из пульверизатора.
Обеспечьте достаточно света
В зимний период свет для растений – вопрос жизни и смерти. В это время года света практически никогда не бывает достаточно. По возможности поселите растения поблизости от окна, выходящего на южную сторону, но если такой вариант невозможен, то можно приобрести специальную фитолампу. Лишь немногие растения зимой хотят, так сказать, впадать в спячку, но в таком случае они чаще всего предпочитают не только сумрак, но и прохладную температуру. Темное жаркое помещение – плохое сочетание для любого растения.
Проверяйте наличие вредителей
Именно в зимний период растения особенно подвержены появлению вредителей. Наиболее часто проблемы создают тля, мучнистые червецы и клещи, но встречаются и более экзотические вредители. Как правило, вредители попадают в дом с новым растением и быстро распространяются по всей зеленой коллекции, поэтому осматривать растения следует регулярно. Большинство вредителей вполне возможно победить, если обнаружить их вторжение на ранней стадии. Растения с вредителями следует сразу же отселить от остальных, а затем заниматься каждым больным растением отдельно. Решение проблемы зависит от того, насколько она серьезна и что конкретно собой представляет, но одно из наиболее мягких и эффективных средств борьбы с вредителями – зеленое мыло.