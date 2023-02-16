Чт, 16.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Деньги (не) пахнут. В Эстонии открыли туалет за 70 000 евро

rus.postimees.ee
Деньги (не) пахнут. В Эстонии открыли туалет за 70 000 евро
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Уличный туалет вместе с сантехникой стоил 70 000 евро.
Уличный туалет вместе с сантехникой стоил 70 000 евро. Фото: Rain Muuga

С февраля в спортивном парке Тяхтвере в Тарту для любителей спорта и физкультурников ежедневно работает туалет на открытом воздухе с комнатой для людей с особыми потребностями и оборудованием для пеленания младенцев. Специальный туалет с подогревом, включая строительство и подключение трубопроводов, обошелся примерно в 70 000 евро, которые были выделены из дополнительного бюджета города, сообщает Tartu Postimees.

В течение многих лет любителям спорта в спортивно-дендрологическом парке Тяхтвере не хватало теплого туалета с оборудованием для пеленания и кормления детей, а также отдельной комнаты для людей с особыми потребностями.

За чистотой и порядком в здании отвечает Tartu Sport, дочернее предприятие города Тарту, управляющее парком отдыха Тяхтвере.

Уличным туалетом можно пользоваться бесплатно каждый день с 9 до 21.

Ключевые слова
Наверх