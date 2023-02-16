Деньги (не) пахнут. В Эстонии открыли туалет за 70 000 евро

С февраля в спортивном парке Тяхтвере в Тарту для любителей спорта и физкультурников ежедневно работает туалет на открытом воздухе с комнатой для людей с особыми потребностями и оборудованием для пеленания младенцев. Специальный туалет с подогревом, включая строительство и подключение трубопроводов, обошелся примерно в 70 000 евро, которые были выделены из дополнительного бюджета города, сообщает Tartu Postimees.