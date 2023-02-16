Контавейт окрылила ведущую российскую теннисистку

Касаткина дала большое интервью французскому теннисному порталу, в котором рассказала, что ее важнейшая цель в этом сезоне стать успешной на крупных турнирах. Один раз она уже дошла до финала, но в первом турнире Большого шлема этого года она вылетела уже в первом круге.

В первую десятку Касаткина впервые попала в 2018 году, но время от времени выпада из топа. 2022 год оказался для нее успешным – россиянка завоевала два титула и на турнире во Франции дошла до полуфинала. Кроме того, она участвовала в итоговом турнире WTA.

«Я должна поблагодарить Анетт – мы друзья, поэтому я могу так сказать. Она занимала второе место в мировом рейтинге и это здорово мотивировало меня, потому что я хотела добиться того же. И я подумала – это нечестно!» - прокомментировала Касаткина.