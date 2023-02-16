Ведущая российская теннисистка Дарья Касаткина (WTA 8) поблагодарила Анетт Контавейт (WTA 27) за то, что эстонка дала ей необходимый толчок для достижения больших целей.
Контавейт окрылила ведущую российскую теннисистку
Касаткина дала большое интервью французскому теннисному порталу, в котором рассказала, что ее важнейшая цель в этом сезоне стать успешной на крупных турнирах. Один раз она уже дошла до финала, но в первом турнире Большого шлема этого года она вылетела уже в первом круге.
В первую десятку Касаткина впервые попала в 2018 году, но время от времени выпада из топа. 2022 год оказался для нее успешным – россиянка завоевала два титула и на турнире во Франции дошла до полуфинала. Кроме того, она участвовала в итоговом турнире WTA.
«Я должна поблагодарить Анетт – мы друзья, поэтому я могу так сказать. Она занимала второе место в мировом рейтинге и это здорово мотивировало меня, потому что я хотела добиться того же. И я подумала – это нечестно!» - прокомментировала Касаткина.
«Еще одна вещь заключается в том, что ты молодой и растущий игрок и видишь на вершине Ангелику Кербер, Симону Халеп и Серену Уильямс. И думаешь, что они слишком недостижимы, слишком классные. Но когда видишь теннисисток, с которыми вместе росла и соревновалась бок о бок или даже побеждала их, и видишь их выигравшими большие титулы или на хорошей позиции в рейтинговой таблице, то думаешь, что это вовсе не так недостижимо и, возможно, я сумею добиться того же», - добавила она.