Мы продолжаем публиковать серию статей от Инны Гордиенко, которая была вынуждена покинуть Украину после начала войны и теперь живет в Эстонии. Она удаленно работает в Украинском институте будущего. В своем очередном тексте для Rus.Postimees она рассказывает, в чем проявляется культурная общность украинцев и эстонцев, и почему эстонцы с такой остротой чувствуют боль, которую причиняет народу Украины преступная российская агрессия.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинцы радуются успехам Эстонии как своим, а из-за опыта оккупации эстонцы понимают нас лучше
Признаюсь честно: когда я приехала в Эстонию, я мало что знала об этой стране. Сейчас же понимаю, что фактически не знала ничего, кроме того, что это одна из самых развитых стран Балтии, и что через залив от нее можно быстро добраться до Финляндии и даже Швеции.
Два года назад мы с родителями планировали поездку в Таллинн и даже купили билеты на самолет, но пандемия короновируса не дала осуществиться этим планам, поэтому столицу Эстонии я впервые увидела лишь в первую неделю войны. Именно тогда и началось мое познание страны - ее культуры, традиций, истории, особенностей быта...
Со временем я осознала, как много общего у двух народов - украинского и эстонского. Конечно, это произошло не сразу, и для этого нужно было поездить и посмотреть разные уголки этой страны: острова Муху и Сааремаа, Хаапсалу, Тарту, регионы Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Заповедник Ляхемаа, поселок Вызу, деревню Алтья, Кейлаский водопад и Каскад Треппоя, мызы Вихула, Сагади и Палмсе….
Побывать на национальных праздниках и ярмарках. Насладиться там национальными песнями и танцами. Посетить все основные музеи, посмотреть эстонское кино и послушать эстонскую музыку. Я знаю, что этим путем прошла не только я, но и множество украинцев, которые сейчас проживают тут и с которыми я общаюсь.
Моя мама не пропускает фактически ни одного концерта в Концертном зале «Эстония». Наряду с Вивальди, Штраусом, Генделем и украинцами Скориком и Сильвестровым, которые время от времени там звучат, говорит, начала слушать музыку эстонских композиторов, которая стала для нее настоящим открытием. В частности, восхищается Арво Пяртом, который считается одним из самых мистических композиторов Эстонии и создателем неповторимого музыкального стиля Тинтиннабули (чье название происходит от слова «колокольчики» на латыни). А еще мама с трепетом поведала мне, что перед каждым выступлением Эстонского симфонического оркестра звучит гимн Украины, и зал слушает стоя….
Украинцы в Эстонии начали радоваться успехам этой страны как своим
Сама я не могу похвастаться регулярностью посещения музыкальных мероприятий, но с большим удовольствием смотрю кино, в частности, меня покорил своим масштабом эстонский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), на котором Украина представила в конце прошлого года пять своих фильмов. Кстати, главный приз получил фильм исландского режиссера Хильмара Оддссона «Поездка с мамой», который был снят при участии эстонцев.
Я как-то особо порадовалась этой награде, причастности Эстонии к ней, порадовалась так, как будто победила моя страна. И мне кажется, что такие чувства зародились у меня не просто так, и что в подобных случаях они зарождаются не только у меня, но и у многих других украинцев, оказавшихся в Эстонии. Мы действительно чувствуем особую сопричастность ко всему, что происходит в этой стране, и гордимся ее успехами и победами.
И это происходит не только на уровне простого восприятия. Эстонская культура впечатляет нас своей глубиной, своей идентичностью, своей особой близостью к природе. И в этом, наверное, и состоит та общность с украинской культурой, о которой я написала выше.
Свежий взгляд украинцев на эстонскую культуру заставляет посмотреть на нее по-иному и самих эстонцев
Мои близкие друзья - семейная пара Андрей и Александра, они приехали из Украины в Эстонию в начала лета. Они - профессиональные медийщики, и не смогли сидеть долго без дела.
Так родился проект ETHNO TV, круглосуточный телеканал, посвященный популяризации аутентичных исторических традиций Эстонии, духовного и материального культурного наследия ее народа.
Когда я увидела первую программу, то не поверила своим глазам! За полгода украинская семья переселенцев объездила половину Эстонии и создала продукт, которым могут наслаждаться сами ее жители! Андрей говорит, что сохранение культурного наследия - это важная задача для каждой страны, и он очень рад, что может способствовать этому, находясь сейчас в Эстонии. У меня эта история вызвала восхищение и, конечно же, я горжусь своими соотечественниками, которые смогли так тонко изучить и раскрыть традиции эстонского национального искусства.
Когда я смотрела Этно ТВ и изучала народные костюмы жителей островов Муху и Сааремаа, то вспомнила, как мы с подругой были в Таллинне на ярмарке и как мы удивились, когда на одном из стендов увидели вышиванки, сшитые «белым по белому». Такая же техника существует и в Украине. Я уже не говорю про яркую колористику и разнообразие цветовой гаммы, отличающее национальные наряды эстонцев, что тоже так близко к нашему национальному убранству.
Самую прочную связь между украинцами и эстонцами обеспечивает история
Но, наверное, ничто так сильно не объединяет нас, как история. Эстонцы очень близко к сердцу воспринимают те зверства и ужасы, которые происходят сейчас в Украине в результате полномасштабного вторжения соседнего государства, России, потому что Эстония долгие десятилетия прожила под оккупацией советского режима. Эстонцы прошли все круги ада: эмиграцию, ссылки, пытки, борьбу с инакомыслием, появление коллаборационистов, перебежчиков, ущемление прав и свобод оставшихся жить в стране граждан.
Именно поэтому они так разделяют нашу боль и трагедию, ведь у них тоже была эта боль. Именно поэтому Эстония наш самый верный и преданный союзник сейчас. Она как никто понимает, что невозможно допустить возврат в прошлое и позволить России снова навязать всему миру свою доктрину кровавой советской империи.
Несколько недель назад вместе с Андреем и Александрой мы посетили Мемориал жертвам коммунизма в Таллинне. Нашим экскурсоводом в этот вечер стал Глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар. Он рассказал нам о концепции музея и о тысячах искалеченных судеб эстонских семей. По разным оценкам, от тоталитарного режима пострадали около 75 000 жителей Эстонии. Многие из них были расстреляны, заключены в тюрьму или депортированы.
Мы прогулялись по «домашнему саду», где высаженные яблони символизируют эстонские семьи и их тоску по родному дому. А потом подошли к стене, на которой изображена пчелиная семья, которая, несмотря ни на что, держится вместе. Это все было настолько созвучно сегодняшнему дню, что нам было тяжело сдерживать эмоции.
В знак благодарности к Эстонии украинцы записали к 24 февраля эстонскую песню
Инсталляция напомнила о знаменитой эстонской песне «Она (пчела) летит к улею», поэтому тут же родилась идея записать народный гимн эстонцев в исполнении всех украинских беженцев, находящихся сейчас в Эстонии. Песня в благодарность от украинского народа эстонскому будет приурочена ко Дню независимости Эстонии, который Эстония отмечает 24 февраля.
К сожалению, этот день теперь всегда будет трагическим днем в истории Украины. Днем, когда Россия вторглась в мою страну и когда руку помощи моему народу протянула Эстония. Украинцы безгранично благодарны ей за это, и собрать желающих реализовать нашу идею было совсем не сложно.
Ассоциация украинских организаций в Эстонии бросила клич, и реакция украинцев была молниеносной. Созданный чат в Телеграмм-канале не утихал: «мы хотим прийти всей семьей», «а можно с детками, если они еще совсем маленькие?», «я не умею петь, но все равно хочу прийти и выразить слова благодарности эстонцам». В день записи финальной версии песни зал Alexela Kontserdimaja, наверное, увидел такое количество украинцев на один квадратный метр, которого не видел никогда прежде.
Этот вечер оказался для украинских переселенцев важным событием. Такой атмосферы единения и тепла я не испытывала давно. Многие украинцы, которых я видела впервые, подходили, обнимали и благодарили… Благодарили за возможность отблагодарить эстонский народ. Это было так трогательно, и так радостно, но мое сердце сжималось от боли. Я смотрела, как воодушевленно они выговаривают слова песни, и думала о том, как страдает в этот момент их душа, и как они все мечтают вернуться домой к своему улью.
Hing, oh hing, sa raskel ajal -
kuis õhkad isamaa poole;
kas kodu sa, kas võõral maal -
kuis ihkad isamaa poole!
Режиссер проекта Андрей подошел ко мне после съемки и сказал, что тоже еле сдержал слезы, когда записывал финальные аккорды: «Знаешь, я прям почувствовал вот эту общую нашу боль и эту единую точку соприкосновения у эстонцев и украинцев». И это абсолютная правда. Сердца украинцев бились в эти минуты в унисон с сердцами эстонцев…
Пока я ехала домой, в чат приходили и приходили сообщения. Ольга, с которой мы познакомились уже на сцене, написала, что у нее такое ощущение, словно она побывала на родине: «Как будто в Украину съездила, и возвращаюсь обратно в Эстонию». Меня как следует пробрали эти слова; получается, что пока мы в своих мыслях все равно возвращаемся в Эстонию.
Я подумала, как важно, что мы сделали это проект, и очень надеюсь, что 24 февраля «Сердца Украины с Эстонией» прозвучат для каждой эстонской семьи. Потому что мы понимаем, что значит этот праздник для Эстонии, потому что мы теперь тоже знаем цену свободы!