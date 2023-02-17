УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинцы радуются успехам Эстонии как своим: "Из-за опыта оккупации эстонцы понимают нас лучше"

Признаюсь честно: когда я приехала в Эстонию, я мало что знала об этой стране. Сейчас же понимаю, что фактически ничего не знала, кроме того, что это одна из самых развитых стран Балтии, и что через залив от нее можно быстро добраться до Финляндии и даже до Швеции.

Два года назад мы с родителями планировали поездку в Таллинн и даже купили билеты на самолет, но пандемия короновируса не дала осуществиться этим планам, поэтому столицу Эстонии я увидела лишь в первую неделю войны. Именно тогда и началось мое познание страны - ее культуры, традиций, истории, особенностей быта...

Со временем я осознала, как много общего у двух народов - украинского и эстонского. Конечно, это произошло не сразу, и для этого нужно было поездить и посмотреть разные уголки этой страны: острова Муху и Сааремаа, Хаапсалу, Тарту, регионы Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Заповедник Лахемаа, поселок Вызу, деревню Алтья, Кейлаский водопад и Каскад Треппоя, мызы Вихула, Сагади и Палмсе….

Инна Гордиенко у мемориальной доски в честь украинской поэтессы Леси Украинки на улице Кастани в Тарту. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

Побывать на национальных праздниках и ярмарках. Насладиться там национальными песнями и танцами. Посетить все основные музеи, посмотреть эстонское кино и послушать эстонскую музыку. Я знаю, что этим путем прошла не только я, но и множество украинцев, которые сейчас проживают тут и с которыми я общаюсь.