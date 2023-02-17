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УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинцы радуются успехам Эстонии как своим: "Из-за опыта оккупации эстонцы понимают нас лучше"

, Специалист Украинского института будущего
Украинцы радуются успехам Эстонии как своим: "Из-за опыта оккупации эстонцы понимают нас лучше"
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Запись эстонской песни украинскими переселенцами в Alexela Kontserdimaja.
Запись эстонской песни украинскими переселенцами в Alexela Kontserdimaja. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

Мы продолжаем публиковать серию статей от Инны Гордиенко, которая была вынуждена покинуть Украину после начала войны и теперь живет в Эстонии. Она удаленно работает в Украинском институте будущего. В своем очередном материале для Rus.Postimees она рассказывает, в чем проявляется культурная общность украинцев и эстонцев, и почему эстонцы с такой остротой чувствуют боль, которую причиняет народу Украины российская агрессия.

Признаюсь честно: когда я приехала в Эстонию, я мало что знала об этой стране. Сейчас же понимаю, что фактически ничего не знала, кроме того, что это одна из самых развитых стран Балтии, и что через залив от нее можно быстро добраться до Финляндии и даже до Швеции.

Два года назад мы с родителями планировали поездку в Таллинн и даже купили билеты на самолет, но пандемия короновируса не дала осуществиться этим планам, поэтому столицу Эстонии я увидела лишь в первую неделю войны. Именно тогда и началось мое познание страны - ее культуры, традиций, истории, особенностей быта...

Со временем я осознала, как много общего у двух народов - украинского и эстонского. Конечно, это произошло не сразу, и для этого нужно было поездить и посмотреть разные уголки этой страны: острова Муху и Сааремаа, Хаапсалу, Тарту, регионы Ида-Вирумаа и Харьюмаа. Заповедник Лахемаа, поселок Вызу, деревню Алтья, Кейлаский водопад и Каскад Треппоя, мызы Вихула, Сагади и Палмсе….

Инна Гордиенко у мемориальной доски в честь украинской поэтессы Леси Украинки на улице Кастани в Тарту.
Инна Гордиенко у мемориальной доски в честь украинской поэтессы Леси Украинки на улице Кастани в Тарту. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

Побывать на национальных праздниках и ярмарках. Насладиться там национальными песнями и танцами. Посетить все основные музеи, посмотреть эстонское кино и послушать эстонскую музыку. Я знаю, что этим путем прошла не только я, но и множество украинцев, которые сейчас проживают тут и с которыми я общаюсь.

Моя мама не пропускает фактически ни одного концерта в Концертном зале «Эстония». Наряду с Вивальди, Штраусом, Генделем и украинцами Скориком и Сильвестровым, которые время от времени там звучат, говорит, начала слушать музыку эстонских композиторов, которая стала для нее настоящим открытием. В частности, восхищается Арво Пяртом, который считается одним из самых мистических композиторов Эстонии и создателем неповторимого музыкального стиля тинтиннабули (название происходит от слова «колокольчики» на латыни). А еще мама с трепетом поведала мне, что перед каждым выступлением Эстонского симфонического оркестра звучит гимн Украины, и зал слушает стоя….

Украинцы в Эстонии начали радоваться успехам этой страны как своим

Сама я не могу похвастаться регулярностью посещения музыкальных мероприятий, но с большим удовольствием смотрю кино, в частности, меня покорил своим масштабом эстонский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF), на котором Украина представила в конце прошлого года пять своих фильмов. Кстати, главный приз получил фильм исландского режиссера Хильмара Оддссона «Поездка с мамой», который был снят при участии эстонцев.

Я как-то особо порадовалась этой награде, причастности Эстонии к ней, порадовалась так, как будто победила моя страна. И мне кажется, что такие чувства зародились у меня не просто так, и что в подобных случаях они зарождаются не только у меня, но и у многих других украинцев, оказавшихся в Эстонии. Мы действительно чувствуем особую сопричастность ко всему, что происходит в этой стране, и гордимся ее успехами и победами.

И это происходит не только на уровне простого восприятия. Эстонская культура впечатляет нас своей глубиной, своей идентичностью, своей особой близостью к природе. И в этом, наверное, и состоит та общность с украинской культурой, о которой я написала выше.

Свежий взгляд украинцев на эстонскую культуру заставляет посмотреть на нее по-иному и самих эстонцев

Мои близкие друзья - семейная пара Андрей и Александра - приехали из Украины в Эстонию в начале лета. Они профессиональные медийщики, и не смогли долго сидеть без дела.

Так родился проект ETHNO TV, круглосуточный телеканал, посвященный популяризации аутентичных исторических традиций Эстонии, духовного и материального культурного наследия ее народа.

Когда я увидела первую программу, то не поверила своим глазам! За полгода украинская семья переселенцев объездила половину Эстонии и создала продукт, которым могут наслаждаться сами ее жители! Андрей говорит, что сохранение культурного наследия - это важная задача для каждой страны, и он очень рад, что может способствовать этому, находясь сейчас в Эстонии. У меня эта история вызвала восхищение и, конечно же, я горжусь своими соотечественниками, которые смогли так тонко изучить и раскрыть традиции эстонского национального искусства.

Инна Гордиенко на мызе Вихула.
Инна Гордиенко на мызе Вихула. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

Когда я смотрела Этно ТВ и изучала народные костюмы жителей островов Муху и Сааремаа, то вспомнила, как мы с подругой были в Таллинне на ярмарке и как мы удивились, когда на одном из стендов увидели рубашки с вышивкой «белым по белому». Такая техника существует и в Украине. Я уже не говорю о яркой колористике и разнообразии цветовой гаммы, отличающей народные костюмы эстонцев, что тоже так близко к нашему национальному убранству.

Самую прочную связь между украинцами и эстонцами обеспечивает история

Но, наверное, ничто так сильно не объединяет нас, как история. Эстонцы очень близко к сердцу воспринимают те зверства и ужасы, которые происходят сейчас в Украине в результате полномасштабного вторжения соседнего государства, России, потому что Эстония долгие десятилетия прожила под оккупацией советского режима. Эстонцы прошли все круги ада: эмиграцию, ссылки, пытки, борьбу с инакомыслием, появление коллаборационистов, перебежчиков, ущемление прав и свобод оставшихся жить в стране граждан.

Именно поэтому они так разделяют нашу боль и трагедию, ведь у них тоже была эта боль. Именно поэтому Эстония наш самый верный и преданный союзник сейчас. Она как никто понимает, что невозможно допустить возврат в прошлое и позволить России снова навязать всему миру свою доктрину кровавой советской империи.

Несколько недель назад вместе с Андреем и Александрой мы посетили Мемориал жертвам коммунизма в Таллинне. Нашим экскурсоводом в этот вечер стал Глава Ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимир Паламар. Он рассказал нам о концепции музея и о тысячах искалеченных судеб эстонских семей. По разным оценкам, от тоталитарного режима пострадали около 75 000 жителей Эстонии. Многие из них были расстреляны, заключены в тюрьму или депортированы.

Мы прогулялись по «домашнему саду», где высаженные яблони символизируют эстонские семьи и их тоску по родному дому. А потом подошли к стене, на которой изображена пчелиная семья, которая, несмотря ни на что, держится вместе. Это все было настолько созвучно сегодняшнему дню, что нам было тяжело сдерживать эмоции.

В знак благодарности к Эстонии украинцы записали к 24 февраля эстонскую песню

Инсталляция напомнила о знаменитой эстонской песне «Она (пчела) летит к улью», поэтому тут же родилась идея записать народный гимн эстонцев в исполнении всех украинских беженцев, находящихся сейчас в Эстонии. Песня в благодарность от украинского народа эстонскому будет приурочена ко Дню независимости Эстонии, который Эстония отмечает 24 февраля.

К сожалению, этот день теперь всегда будет трагическим днем в истории Украины. Днем, когда Россия вторглась в мою страну и когда руку помощи моему народу протянула Эстония. Украинцы безгранично благодарны ей за это, и собрать желающих реализовать нашу идею было совсем не сложно.

Ассоциация украинских организаций в Эстонии бросила клич, и реакция украинцев была молниеносной. Созданный чат в Телеграмм-канале не утихал: «мы хотим прийти всей семьей», «а можно с детками, если они еще совсем маленькие?», «я не умею петь, но все равно хочу прийти и выразить слова благодарности эстонцам». В день записи финальной версии песни концертный зал Alexela, наверное, увидел такое количество украинцев на один квадратный метр, которого не видел никогда прежде.

Запись эстонской песни переселенцами из Украины в Alexela.
Запись эстонской песни переселенцами из Украины в Alexela. Фото: Инна Гордиенко, частный архив

Этот вечер оказался для украинских переселенцев важным событием. Такой атмосферы единения и тепла я не испытывала давно. Многие украинцы, которых я видела впервые, подходили, обнимали и благодарили… Благодарили за возможность отблагодарить эстонский народ. Это было так трогательно, и так радостно, но мое сердце сжималось от боли. Я смотрела, как воодушевленно они выговаривают слова песни, и думала о том, как страдает в этот момент их душа, и как они все мечтают вернуться домой к своему улью.

Hing, oh hing, sa raskel ajal -

kuis õhkad isamaa poole;

kas kodu sa, kas võõral maal -

kuis ihkad isamaa poole!

Режиссер проекта Андрей подошел ко мне после съемки и сказал, что тоже еле сдержал слезы, когда записывал финальные аккорды: «Знаешь, я прям почувствовал вот эту общую нашу боль и эту единую точку соприкосновения у эстонцев и украинцев». И это абсолютная правда. Сердца украинцев бились в эти минуты в унисон с сердцами эстонцев…

Пока я ехала домой, в чат приходили и приходили сообщения. Ольга, с которой мы познакомились уже на сцене, написала, что у нее такое ощущение, словно она побывала на родине: «Как будто в Украину съездила, и возвращаюсь обратно в Эстонию». Меня как следует пробрали эти слова; получается, что пока мы в своих мыслях все равно возвращаемся в Эстонию.

Я подумала, как важно, что мы сделали это проект, и очень надеюсь, что 24 февраля «Сердца Украины с Эстонией» прозвучат для каждой эстонской семьи. Потому что мы понимаем, что значит этот праздник для Эстонии, потому что мы теперь тоже знаем цену свободы!

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