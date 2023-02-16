После того, как в декабре 2013 года легендарный гонщик Михаэль Шумахер получил очень серьезную черепно-мозговую травму, поступает крайне мало информации о его здоровье. Теперь стало ясно, почему немецкие СМИ ничего не пишут о том, как идут дела у спортсмена.
Стало известно, почему не сообщают подробности о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
О состоянии здоровья Михаэля известно лишь то, что сразу после травмы ему была сделана операция, затем гонщика ввели в искусственную кому, из которой он вышел в июне 2014 года.
В прошлом году вышел посвященный Шумахеру документальный фильм, из которого многие надеялись почерпнуть информацию о его здоровье, но безуспешно.
Польский портал sport.pl теперь ссылается на журналиста издания Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, который сообщил, что немецкие журналисты договорились не писать о здоровье легендарного гонщика.
«У нас есть некоторая информация о его состоянии и о том, как он себя чувствует после происшествия, но мы договорились с журналистами, что не будем об этом писать или говорить», - сказал Шмидт.
Однако этот договор не распространяется на журналистов других стран, от которых иногда просачивается информация о здоровье гонщика. Гуляет множество слухов, но правду знают лишь самые близкие.