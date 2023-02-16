Стало известно, почему не сообщают подробности о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

О состоянии здоровья Михаэля известно лишь то, что сразу после травмы ему была сделана операция, затем гонщика ввели в искусственную кому, из которой он вышел в июне 2014 года.

В прошлом году вышел посвященный Шумахеру документальный фильм, из которого многие надеялись почерпнуть информацию о его здоровье, но безуспешно.

Польский портал sport.pl теперь ссылается на журналиста издания Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, который сообщил, что немецкие журналисты договорились не писать о здоровье легендарного гонщика.

«У нас есть некоторая информация о его состоянии и о том, как он себя чувствует после происшествия, но мы договорились с журналистами, что не будем об этом писать или говорить», - сказал Шмидт.